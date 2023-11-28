Ethereum (ETH)

Ethereum’da Bu Seviyeleri Bekleyen Analist Müjdeyi Verdi! Kısa Ömürlü

Özet

  • Analist Michaël van de Poppe Bitcoin ETF vurgusu yaparak görüşlerini açıkladı.
  • Analiste göre son düşüş dalgası kısa ömürlü.
  • Ethereum 3 bin dolarlık seviyelerin üzerine çıkacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Kripto para dünyası zaman zaman analistlerin farklı görüşleriyle karşılaştığımız bir dünya. Her bir hareketin yatırımcılar tarafından önemsendiği bir aşamada analistler de beklentileriyle topluluğa yön verebiliyor. Bitcoin ve altcoin dünyasında yakından takip edilen bir analist son yaşanan gerilemeyle ilgili olarak önemli değerlendirmelerde bulundu. Analiste göre düşüş dalgası son derece kısa ömürlü. Ayrıca analist yeni bir yükseliş dalgasının da müjdesini verdi.

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Kısa Ömürlü Düşüşlerde Gezinmek: Michaël Van de Poppe’nin BeklentisiEthereum Yatırımcılar için Stratejik Giriş Noktaları

Kısa Ömürlü Düşüşlerde Gezinmek: Michaël Van de Poppe’nin Beklentisi

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, son piyasa düşüşlerinin geçici doğasını vurgulayarak ve spot Bitcoin ETF onayı beklentisiyle ortaya çıkan yakın ivmeye dikkat çekerek stratejik bir görünüm sundu. Analist ayrıca piyasa dinamikleri arasında beklenen Ethereum rallisine de vurgu yaptı. Analistin beklediği seviyeler ise iştah açıcı.

Son dönemdeki piyasa düşüşlerinin nispeten kısa ömürlü olacağını öngören Michaël Van de Poppe, özellikle spot Bitcoin ETF onayı beklentisiyle gelişen ivmeyi vurguladı. Analist, bu gelişmeler için 5-6 haftalık yoğun bir zaman dilimi öngördü ve hızla gelişen bir piyasa ortamına işaret etti.

Ethereum Yatırımcılar için Stratejik Giriş Noktaları

Ethereum’un yörüngesi bağlamında Michaël Van de Poppe, bir düşüş durumunda bin 800 ila bin 900 dolar aralığında potansiyel olarak kazançlı bir giriş noktasına işaret etti. Altcoin dünyasının kralı Ethereum 18 aylık bir aralıktan kurtulmaya çalışırken bu fiyat seviyesi stratejik olarak önemli hale geliyor.

Michaël Van de Poppe, bu kırılmanın Ethereum’un 3 bin 100 ila 3 bin 600 dolar aralığında iddialı hedeflere ulaşmasının önünü açtığını belirtti. Kripto para dünyasında dalgalanmalar yaşanırken Analist Michaël Van de Poppe’nin görüşleri, kısa süreli piyasa düşüşleri ile spot Bitcoin ETF onayı beklentisiyle hızlanan ivme arasındaki dinamik etkileşime ışık tutarak incelikli bir bakış açısı sundu.

Özellikle Ethereum yatırımcıları, potansiyel giriş noktalarını ve gelişen kripto piyasasındaki genel gidişatı göz önünde bulundurarak kendilerini stratejik olarak konumlandırmaya teşvik edildi. Analist özellikle daha önce de Bitcoin için de 40 bin dolar ve üzerine seviyelerine işaret etmişti. Bitcoin’de 40 bin doları üzerine çıkılması Ethereum için de analistin belirlediği hedeflerin gelmesi anlamını taşıyor.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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