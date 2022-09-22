Tüm kripto para dünyasının merakla beklediği Ethereum Merge gerçekleştikten sonra piyasa yönü yukarıya dönmek yerine yönünü aşağıya çevirdi.

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En büyük altcoin olan Ethereum son yedi günde %25 değer kaybetti. Açıkçası, çok abartılmış gibi görünen Merge, piyasada beklenen etkiyi yaratamadı. Emisyon dinamiklerindeki temel değişikliğe rağmen, olay fiyatta büyük bir düşüş gelişmesiyle sonuçlandı.

Şimdi soru şu: Kurumsalların verebileceği bir tepki bireysellerde etki yaratabilir mi? En büyük ikinci kripto para birimi için işler daha da kötüye gidebilir mi?

Ethereum Son Durum

Ethereum yıllar süren beklentinin ardından Merge’u başarıyla gerçekleştirdi, ancak ETH’nin fiyatı düştü. İki numaralı kripto geçtiğimiz hafta boyunca piyasa değerinin %25’ini kaybetti. Bu durum pek çok kişiyi olayın, piyasada bulunanların “söylentiyi al, haberi sat” şeklinde tanımladığı bir tetikleyiciye dönüştüğüne inanmaya itti.

Merge sadece bir başka klasik ‘haberi sat’ olayı mıydı? Grafiklere bakıldığında evet diye bağırıyordu! Yatırımcılar, bu yılın başlarında Merge tarihi açıklandığında ETH satın aldı ve gerçek olay gerçekleştiğinde sattı. Tüm bunlar gerçekleşirken Ergo ve bazı ETH hard forkları kazanç elde etti.

Buna karşılık BTC %5 oranında düştü. Dolayısıyla, genel kripto düzeltme ortamı ETH için çok fazla zemin oluşturmadı. Aslında, öncü altcoin, fiyatını ciddi şekilde yaralayan Terra fiyaskosundan sonra yoluna devam etmekte hala zorlanıyormuş gibi görünüyor. Bir rapora göre, akıllı sözleşmelerdeki ETH 2020’den bu yana yükseliş trendindeyken, Mayıs ayında Terra’nın çöküşü bu büyümeyi durdurdu.

Terra’nın çöktüğü 9 Mayıs itibariyle, akıllı sözleşmelerdeki toplam ETH yüzdesi %30’a ulaştı. Bu arada, kripto ayı piyasası, L2’lerde artan hacim ve gaz verimliliği için protokol sözleşmelerindeki yükseltmelerin birleşimiyle protokolün geliri azaldı. ETH’nin akıllı sözleşmelerdeki arzı bile aynı senaryoyu tekrarladı.

Her Şey Bitti Mi?

Bu yazının yazıldığı sırada Ethereum, 24 saat içinde %2’lik yeni bir düzeltme yaşayarak 1400 dolar seviyesinin altına düştü. Ancak, duruma rağmen bazı özellikler bozulmadan kaldı. Veriler, piyasadaki yeni ETH arzının PoW dönemindekinin aksine %90’ın üzerinde azaldığını gösterdi.

Kripto para birimine olan talebin aynı kaldığı ya da arttığı düşünüldüğünde, bu durum ileriye dönük olarak faydalı bir fiyat etkisi yaratabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.