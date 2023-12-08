Ethereum ve “Gizli Mücevher” Bu Altcoin’e Dikkat! Analist Her İki Coin’de de Büyük Yükseliş Bekliyor!

Tecrübeli kripto para analisti ve trader’ı Bluntz, en büyük altcoin Ethereum‘un (ETH) yukarı yönde büyük bir hareket için hazırlandığına inanıyor. Analist ayrıca Layer 1 Blockchain’i Sui’de (SUI) de büyük bir çıkış olmasını beklediğini açıkladı.

Ethereum ve Sui İçin Yükseliş Beklediğini Açıkladı

Anonim kripto para analisti Bluntz, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabından takipçilerine Ethereum‘un birkaç aylık konsolidasyon aralığından çıktıktan sonra resmen boğa bölgesine girdiğini söyledi. Analiste göre Ethereum, ETH/BTC işlem paritesindeki durunluğun sonra ermesiyle birlikte önemli bir yükseliş yapacak:

ETH şu anda bir buçuk yıllık konsolidasyon aralığında iyice çıktı. ETH/BTC’ye takılmakla meşgulken herkesi yakalayacak kaçınılmaz öfke rallisini beklemeye geçebiliriz.

Altcoin kralı şimdiye kadar ABD doları karşısında yaklaşık yüzde 93’lük bir yükseliş yaptı. Bitcoin karşısında ise bu yazının hazırlandığı sırada 0.05462 BTC’den işlem görüyor ve yılın ilk gününden bugüne kadar yaklaşık yüzde 23’lük bir değer kaybı söz konusu.

Ethereum’un hemen ardından Layer 1 akıllı sözleşme Blockchain’i Sui’nin SUI’sine bakan Bluntz, altcoin‘in konsolidasyon aşamasından çıkmaya hazırlandığına dikkat çekerek “SUI, değer kazanma aşamasına hazır görünen bir başka yeni coin. İlk listeleme rallisinden bu yana yüzde 80’lik bir düşüş gördü ve şimdi çok güzel bir konsolidasyonla karşı karşıya” dedi.

SUI bu yazının hazırlandığı sırada Bluntz’un işaret ettiği konsolidasyon aralığının biraz üzerinde, 0,681 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin’de 53 Bin Doları Bekliyor

Son olarak Bitcoin‘i yorumlayan Bluntz, en büyük kripto paranın 36 bin dolar seviyesinde başlayan rallisinin muhtemelen devam edeceğini söyledi. Analiste göre, diğer yatırımcılar derin bir düzeltme hareket beklerken Bitcoin yeni bir yükseliş için hazır görünüyor:

Tek gördüğüm insanların kar ettiği ve yaklaşan yüzde 10-15’lik geri çekilmeler konusunda uyarıda bulunduğu. Hiç kimse 36 bin dolardan başlayan bu yükselişin nereye kadar uzanacağına hazır değil.

Bluntz’un dalgalar halinde tezahür etme eğiliminde olan kalabalık psikolojisini takip ederek gelecekteki fiyat hareketlerinin tahmin edilmeye çalışıldığı bir teknik analiz yöntemi olan Elliott Dalga teorisinin popüler bir uygulayıcısı olarak bilinmektedir. Bu teoriye göre, yükselişe geçen bir varlık, her dalganın kendi beş alt dalgasının olduğu beş dalgalı bir ralli yapar. Analistin grafiğine bakıldığında, BTC‘nin beş dalgalı yükselişinin sonlanmasından önce 53 bin dolara kadar yükseleceğini tahmin ettiği görülüyor.