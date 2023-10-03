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Ethereum Vadeli İşlem ETF’leri Beklentilerin Altında Kaldı! Bu Kadarı da Beklenmiyordu!

Özet

  • Ethereum vadeli işlem borsa yatırım fonları (ETF'ler), ilk işlem gününde düşük hacimle dikkat çekti.
  • Özellikle VanEck'in Ethereum ETF'si 425 bin dolarlık işlem hacmi ve ortalama 17 dolarlık bir hisse fiyatıyla 25 bin hisse civarında işlem gördü.
  • Bitcoin vadeli işlem ETF'lerinin ilk işlem günü performansıyla kıyaslandığında Ethereum ETF'lerine ilgi beklentilerin altında kaldı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
11:20
3 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Vadeli işlem tabanlı Ethereum (ETH) borsa yatırım fonları (ETF’ler) için ilk işlem günü beklentilerin altında kapattı. Ethereum vadeli işlem ETF’leri bir bütün olarak oldukça düşük hacim üretebildiler.

Ethereum Vadeli İşlem ETF’leri Sınıfta Kaldı

Bloomberg’in ETF analisti Eric Balchunas, “Ethereum vadeli işlem ETF’leri bir bütün olarak oldukça düşük hacim üretebildiler” diyerek vadeli işlem tabanlı Ethereum ETF’lerinin ilk işlem gününde beklentilerin altında kaldıklarını söyledi.

Yeni ETF’ler arasında daha popüler olan VanEck’in Ethereum Strategy ETF‘si (EFUT), toplamda sadece 425 bin dolarlık hacim üreterek, hisse başına yaklaşık ortalama 17 dolarlık bir fiyatla 25 bin hisse civarında bir işlem gününden geçti. Karşılaştırma yapmak için, Ekim 2021’deki güçlü boğa piyasası sırasında piyasaya sürülerek işlemlere açılan Bitcoin vadeli işlem tabanlı ProShares Bitcoin Strategy ETF‘si (BITO), ilk işlem gününde 1 milyar doların üzerinde hacime ulaşmıştı.

9 Adet Etheruem Vadeli İşlem ETF’si İşlemlere Açıldı

Toplamda dokuz adet Ethereum vadeli işlem tabanlı ETF 2 Ekim’de piyasaya sürülerek işlemlere açıldı. ETF’lerden dördü BTC ve ETH eşit ağırlıklı vadeli işlem ETF’si olarak hizmet ediyor.

Bu yatırım fonlardan biri olan Valkyrie’nin yakında yeniden adlandırılacak olan Bitcoin Strategy ETF‘si (BTF) yaklaşık iki yıldır yalnızca Bitcoin yatırım fonu olarak varlığını sürdürüyordu, ancak ETH’yi de içerecek şekilde güncellendi. Diğer yatırım fonlarının tamamı ise yeni.

Kripto para piyasası şu anda hem spot Bitcoin hem de spot Ethereum ETF’leri için yapılan çok sayıda yeni ve eski başvuru için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) onay beklemeye devam ediyor. Grayscale Investments, 2 Ekim’de yaklaşık 5 milyar dolarlık Grayscale Ethereum Trust’ını (ETHE) spot ETF’ye dönüştürmek için başvuruda bulunarak ETF konusunda Bitcoin’e ek olarak Ethereum tarafında da adım atmış oldu.

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