Blockchain veri analiz platformu Glassnode’a göre, Ethereum (ETH) ekosisteminden iki coin, merkezi olmayan finansta (DeFi) yeni bir dirilişin öncülüğünü yapıyor.

Glassnode’un Radarına Giren 2 DeFi Altcoin’i: Compound (COMP) ve Maker (MKR)

Blockchain veri analiz platformu Glassnode, yayımladığı yeni raporda piyasa değerine göre en büyük sekiz DeFi token’inden oluşan DeFi endeksinin, Eylül 2022’den bu yana ilk kez son iki ayda altcoin kralı Ethereum’dan (ETH) daha iyi performans gösterdiğini belirtti.

Endeksi mercek altına alan Glassnode, özellikle iki token’in bu trendin başlıca itici güçleri olarak öne çıktığını belirtti: stablecoin yönetişim token’i Maker (MKR) ve akıllı sözleşme DeFi protokolünün hizmet token’i Compound (COMP). Platform, iki altcoin’in güçlü performansının iki kripto para projesine yönelik son temel gelişmelerle bağlantılı olabileceğini belirterek şu notu düştü:

Daha yakından incelediğimizde, performansın daha geniş piyasa gelişmelerinden ziyade yeni proje temelleriyle yakından ilişkili olabileceğini görebiliyoruz. 28 Haziran’da Compound’un kurucusu ve CEO’su Robert Leshner, borç verme protokolünden ayrıldığını ve Blockchain ağlarına düzenlenmiş finansı getirmeye odaklanan yeni bir proje başlattığını duyurdu. Bu duyurunun ardından COMP token’i bir hafta içinde yüzde 83’e varan oranda yükseldi. MakerDAO, aynı dönemde Uniswap havuzundan MKR satın almak için protokolün sahip olduğu fazla stablecoin’i DAI’yi kullanan bir geri alım programı olan Smart Burn Engine’i hizmete aldı. Bir ay içinde yaklaşık 7 milyon dolar değerinde MKR’nin elden çıkarılması ihtimali token’in fiyatının bir hafta içinde yüzde 43’e varan oranda yükselmesine neden oldu.

En Büyük 8 DeFi Token’inin Performansı

Öte yandan kripto para araştırma şirketi Messari, merkeziyetsiz kripto para borsalarında (DEX‘ler) bir canlanma olduğunu ve merkezi kripto para borsalarına (CEX’ler) kıyasla pazar payında bir artış olduğunu bildirdi.

Messari, yaptığı bildirimde “En büyük sekiz DeFi token’i için DEX ve CEX borsa akışları incelendiğinde, DEX aktivitesine olan ilginin yeniden arttığını görebiliyoruz. DEX‘lerde işlem gören hacmin görece payı Haziran başında yüzde 3,75 iken bugün yüzde 29,2’ye yükseldi ve 2022’nin ikinci yarısında görülen en yüksek seviyelere yaklaştı.” dedi