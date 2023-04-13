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Ethereum Shanghai Güncellemesi Sonrası ETH İçin Yüksek Volatilite Uyarısı!

Ethereum Shanghai güncellemesinin başarılı bir şekilde gerçekleştirmesinin ardından ETH bin 900 dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Peki güncelleme ile ne değişti, ETH için sırada ne var gelin daha yakından bakalım.
08:15
13 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasa değeri ile dünyanın en büyük ikinci kripto parası olan Ethereum (ETH), geliştiricilerin Shapella olarak da adlandırdığı Ethereum Shanghai güncellemesinin başarılı bir şekilde gerçekleştirmesinin ardından bin 900 dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Peki güncelleme ile ne değişti, ETH fiyatı için sırada ne var gelin daha yakından bakalım.

Ethereum Shanghai Güncellemesi

Ethereum’un baş geliştiricisi Tim Beiko, Shanghai güncellemesinin ağa uygulandığını belirterek merakla beklenen güncelleme sürecinin resmen tamamlandığını onayladı. Shanghai güncellemesi TSİ 01.27’de canlıya alınmak üzere tetiklendi ve yaklaşık 01.42’de tamamlandı. Güncelleme, Beacon Chain ile kullanıma sunulan stake sisteminde kullanıcıların stake ettikleri ETH’lerini çekmelerinin önünü açıyor olmasından dolayı Ethereum için oldukça önemliydi.

Shanghai güncellemesinin etkinleştirilmesinden yaklaşık 30 dakika sonra 194.408’ncü dönemde 5 bin 413 ETH’den (10 milyon dolar değerinde) oluşan 285 para çekme işlemi gerçekleştirdi. Coin Metrics’e göre, güncel fiyatlarla 2.3 milyar doların üzerinde yaklaşık 1.2 milyon ETH önümüzdeki beş gün içinde Ethereum’un stake sisteminden çekilmek üzere sıraya alındı. Ayrıca, toplam 36.7 milyar dolar değerinde ETH stake edilmek üzere kilitlendi.

Shanghai güncellemesi için açılan canlı yayın sırasında önemli değerlendirmelerde bulunan Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin şunları söyledi:

Ethereum protokolünün PoS mutabakat sistemine geçiş süreci temelde sona erdi. Hala yapılması gereken çok önemli şeyler var, ancak bu çok önemli şeyler daha yavaş bir hızda güvenli bir şekilde yapılabilir.

Buterin, Shanghai güncellemesinin ardından Ethereum geliştiricileri için bir sonraki büyük zorluğun ağdaki işlemleri daha ucuz ve daha hızlı hale getirmek olduğunu da ekledi.

ETH’de Volatilitenin Artması Bekleniyor

Ethereum stake sistemi için para çekme işlemlerinin başlatılmasıyla birlikte kısa vadede ETH fiyatında volatilitenin artması bekleniyor. Bununla birlikte, ağa yatırılan 18 milyon ETH‘nin tamamının tek bir seferde çekilemeyeceği, çünkü bu konuda sınırlamalar olduğunu unutmamak gerekiyor.

Bazı piyasa oyuncuları stake sisteminde para çekme işlemlerinin başlatılmasının ETH fiyatı üzerinde aşağı yönde baskıya neden olacağına dair endişelerini paylaşmış olsalar da ETH stake işlemine uzun zaman önce katılanlar güncel fiyatlarla hala zararda. Dolayısıyla, ETH’lerini mevcut fiyattan satma ihtimalleri oldukça düşük.

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