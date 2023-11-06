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Ethereum Neden Yükseliyor? Detaylı Grafik Analizleri ve Önemli Fiyat Seviyeleri

Özet

  • 6 Kasım'da Bitcoin 35.000 dolar seviyesinde ciddi bir mücadele veriyor.
  • Günlük Ethereum grafiğinde ise yükselen kanal formasyonu dikkat çekiyor.
  • ETH/BTC paritesinde ise yükseliş ivme kazanmaya başladı.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
20:10
6 Kasım 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Kripto para piyasasında Ekim rüzgarı Kasım ayında da devam ediyor. Buna göre Bitcoin, yazının yazıldığı sırada 35.145 dolar seviyesinden işlem görüyordu ve son 24 saatte %0,20’lik bir yükseliş yaşanmıştı. 35.000 dolar bölgesinde verilen savaşta ise altcoin piyasası canlılığını sürdürmeye devam ediyor. Peki altcoin kralı Ethereum’da neler yaşanıyor? Detaylı grafik analizleri ve önemli seviyeler ile birlikte inceliyoruz.

Ethereum Grafik Analizi

Ethereum günlük grafikte Mart ayından beri gelen yükselen kanal formasyonu devam ediyor. 16 Ekim’de destek bölgesinden güç alan Ethereum fiyatı, o dönemden beri ciddi bir yükseliş yaşadı. Son olarak EMA 200 (kırmızı çizgi) seviyesini geçen Ethereum, bu seviyenin destek olarak çalışmasının ardından yükseliş ivmesi kazanmaya devam ediyor.

Ethereum için dikkat edilmesi gereken destek seviyeleri sırasıyla; 1869, 1828 ve 1759 dolar seviyeleridir. Özellikle EMA 200 ortalaması ile kesişen 1775 dolar seviyesi altında günlük var kapanışının gerçekleşmesi Ethereum fiyatında ciddi bir düşüş yaşanmasına neden olabilir.

Ethereum için günlük grafikte takip edilmesi gereken direnç seviyeleri sırasıyla; 1931, 2027 ve 2158 dolar seviyeleridir. Özellikle son bar oluşumlarında direnç görevi gören 1931 dolar seviyesinin üstünde günlük bar kapanışının gerçekleşmesi yükseliş ivmesinin hızlanmasını sağlar.

ETH/BTC Paritesi Grafik Analizi

ETH/BTC paritesinde kanal yapısında destek kırılması Ethereum’un Bitcoin karşısında ciddi bir değer kaybetmesine yol açmıştı. Ancak son destek bölgesinden güç toplayan Ethereum, son günlerde Bitcoin yükseliş ivmesinin de zayıflamasıyla ETH/BTC paritesinde tekrar yükseliş söz konusu oldu. Son yükseliş ile EMA 7 ve EMA 21 ortalamalarının üstüne çıkan parite, Ethereum açısından olumlu bir senaryoyu ortaya koyuyor.

ETH/BTC paritesinde günlük grafikte dikkat edilmesi gereken destek seviyeleri sırasıyla; 0,05373 / 0,05179 ve 0,05088 seviyeleri. Özellikle 0,05088 seviyesinin altında günlük bar kapanışının gerçekleşmesi Ethereum’un Bitcoin karşısında değer kaybetmesine neden olabilir.

ETH/BTC paritesinde günlük grafikte takip edilmesi gereken direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,05442 / 0,05563 ve 0,05692 seviyeleridir. Özellikle 0,05563 seviyesinin üstünde günlük bar kapanışının gerçekleşmesi bu paritede bir düşen trend kırılımını onaylar ve Ethereum, Bitcoin karşısında değer kazanmaya devam eder.

 

 

 

 

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