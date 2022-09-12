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  •   Ethereum Merge Öncesi Bu 3 Altcoin’e Dikkat! Analistten Kritik Tavsiye!

Ethereum Merge Öncesi Bu 3 Altcoin’e Dikkat! Analistten Kritik Tavsiye!

Araştırma ve analitik şirketi Invezz'in analistlerinden Milko Trajevsji'ye göre, Merge güncellemesi öncesinde Ethereum (ETH) tabanlı altcoin'lere yatırım yapmak doğru bir tercih.
15:50
12 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Araştırma ve analitik şirketi Invezz’in analistlerinden Milko Trajevsji’ye göre, Merge güncellemesi öncesinde Ethereum (ETH) tabanlı altcoin’lere yatırım yapmak doğru bir tercih.

SHIB, MATIC ve INU: Projeler, Boş Durmuyor

Ekosistemdeki gelişmeleri ve teknik verileri inceleyen analist, Shiba Inu (SHIB), Polygon (MATIC) ve Uniswap’ın (UNI) en iyi seçenekler olduğuna inanıyor. SHIB,  metaverse ekibine sektörün önemli isimlerinden biri olan  Brandie Konopasek’i ekledi. Shiba Inu ekibi ve ekosistemi büyürken, oyun projesi de hayata geçmek üzere. Yakım oranlarının giderek arttığına dikkat çeken analist, SHIB topluluğunun inancını yitirmediğini iddia ediyor.

9 Eylül’de Polygon, Juno App’in Polygon’da USD Coin (USDC) için destek eklediğini duyurdu. Proje ayrıca, işlem sayısı ve NFT verilerinde de yeni rekorlar kırıyor.  Uniswap ise v3 TWAP oracle güvenliğini gözden geçirdiklerilerini  ve Ethereum Merge’ten önce nelerin bilinmesi gerektiğini anlatan resmi bir blog yazısı yayınladı.

Eylül Sonunda Bu Seviyeler Mümkün!

 Shiba Inu, an itibariyle 0,00001309 dolardan işlem görüyor. SHIB, tüm zamanların en yüksek seviyesine 0.00008616 dolar ile 28 Ekim 2021’de ulaştı. SHIB’in bir önceki aydaki performansını gözden geçirdiğimizde meme coin, 2 Ağustos’ta 0,00001159 dolar ile en düşük değerine geriledi. En yüksek değer noktası ise 15 Ağustos’ta 0.00001739 dolardı. Bu süreçte, %50 oranında bir artış görebiliriz. Analiste göre, SHIB Eylül sonuna kadar 0.00002 dolara yükselebilir. MATIC, an itibariyle 0,893 dolardan işlem görüyor. Tüm zamanların en yüksek değerine baktığımızda MATIC, 21 Aralık 2021’de 2,92 dolar ile rekor kırdı.

Ağustos ayındaki performansa baktığımızda, MATIC en yüksek değerine 14 Ağustos’ta 1,0436 dolar ile ulaştı. En düşük noktası ise 27 Ağustos’ta 0,7637 dolardı. Burada %27 oranında bir düşüş görebiliriz. Ancak, 27 Ağustos’tan 12 Eylül’e kadar MATIC %17 arttı. Analiste göre, MATIC Eylül ayı sonuna kadar 1.2 dolara tırmanabilir. Uniswap, an itibariyle 6.768 dolardan işlem görüyor. UNI,  tüm zamanların en yüksek seviyesine 3 Mayıs 2021’de 44.92 dolar ile ulaştı. Ağustos ayı boyunca gösterdiği performansa bakıldığında, UNI 11 Ağustos’ta 9,523 dolarla en yüksek değere sahipti. En düşük noktası ise 29 Ağustos’ta 5.7478 dolardı. Burada  %39’luk bir düşüş görebiliriz. Ancak, 29 Ağustos ile 11 Eylül arasında UNI’nin değeri, %17 arttı. Analiste göre, UNI, Eylül sonunda 8 dolara yükselebilir.

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