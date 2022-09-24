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Ethereum İçin Vitalik Buterin Açıkladı! Fiyat Yükselecek Mi?

Ethereum ağının ve kripto dünyasının en bilinen yüzü olan Vitalik Buterin, Merge sonrası Ethereum'un geleceği hakkında yorumlarda bulundu.
22:00
24 Eylül 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ethereum’un (ETH) kurucu ortağı Vitalik Buterin, geçtiğimiz günlerde Ethereum’un bir sonraki adımları hakkında yorum yaptı. Vitalik, 2022 Messari ana ağ etkinliğine sanal olarak katılırken, dalgalanmanın Proof-of-Stake’e (PoS) başarılı bir şekilde çevrilmesinin ardından bir sonraki hamle olduğunu söyledi.

Bu arada, Buterin dalgalanmadan ilk kez bahsetmiyordu. Merge gününde de aynı şeye işaret etmişti. Ancak Vitalik, Birleşme İzleme Partisi’nde yaptığından daha fazla ayrıntıya girmiş gibi görünüyordu.

Planlarda Ne Var?

Oturum sırasında Vitalik, dalgalanmanın her zaman Ethereum’un planlarının bir parçası olduğunu ve yol haritasına bağlı kaldığını belirtti. Vitalik, Ethereum ağını güçlendirmeyi amaçlayan dalgalanmanın, Merge gibi tek bir olay olmayacağını söyledi.

Ayrıca, Ethereum’u ölçeklendirmenin hala proje planlarının bir parçası olduğunu belirtti. Vitalik ayrıca Ethereum dalgalanma aşamasını geçtikten sonra işlemlerin biraz daha düşebileceğini de kabul etti.

Ayrıca Vitalik şu açıklamayı yaptı:

Gizliliğin yanı sıra ölçeklenebilirlik diyebilirim. Bir işlemi göndermenin 3 dolara mal olması ile 3 sente mal olması arasındaki fark, blok zincirlerinin ana akım bir teknoloji olarak uygulanabilir olması arasındaki farktır.

Yükseliş Hala Mümkün

Vitalik’in yaptığı açıklamaya rağmen, Ethereum bu durumla ilgilenmiyor gibi görünüyordu. Birleşmeden sonra kötü bir performans sergileyen ETH, fiyat incelendiğinde tekrar düşüşe geçmiş gibi görünüyordu. CoinMarketCap’e verileri baz alındığında yazım saatine göre, coin 1.324 dolardan işlem görüyordu.

Günlük grafikte, ETH herhangi bir desteğe tutunamadığı ve mevcut fiyatında kaybedebileceği de bir seçenek olarak hala masada duruyordu. Benzer şekilde, bollinger bantlarından (BB) gelen göstergeler, hareketliliğin son derece yüksek olduğunu ortaya koydu.

Ancak, fiyat düşüşü ETH yatırımcılarının kazanç peşinde koşmasını engellemedi. Glassnode’a göre, Ethereum yatırımcılarının vadeli işlem sözleşmelerine olan açık ilgisi, FTX borsasında bir ayın en yüksek seviyesi olan 1.644.420.189,05 dolara ulaştı.

Bir başka iyi nokta ise, ETH, ETH 2.0 bölümünde gelişiyor gibi görünüyordu. Yapılan incelemeler, ETH 2.0’da mevduat sözleşmelerinde bir artış olduğunu da gösterdi. Bu yazının kaleme alındığı sırada, yatırılan Toplam Değer 13.937.399 ETH ile tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaşmıştı.

Mevcut zincir içi performansla bile, çoğu ETH yatırımcısı bunun gelişmiş bir fiyat ivmesine dönüşmesini beklemekte. Ancak, bu kısmı beklemek için çok erken olabilir. Yine de piyasanın olumlu bir havaya bürünmesi ve fiyatın yükselmesi hiçbir zaman ihtimal dışı değil.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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