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En büyük akıllı sözleşme ağı olan Ethereum tarihinin en önemli güncellemelerinden birine hazırlanıyor. Elbette Merge kadar önemli değil ancak onunla bağlantılı bir yükseltme yapılacak. Aynı zamanda bu durum satışa müsait Ether arzını da aniden yükseltecek. Yarın için testnet başlatılıyor ve saat belli oldu. Tahmin ettiğiniz üzere iki altcoin yükselmeye başladı.

Ethereum Şangal Güncellemesi

Ethereum staking testnet Zhejiang yarın yayına giriyor ve kullanıcılara Şangay yükseltmesinden sonra para çekme sürecinin ve işlevselliğinin nasıl olacağına dair ilk deneyimi bu testnet sunacak. Yarın Türkiye saatiyle tahmini 18:00’da testnet başlatılacak. Kullanıcılar doğrulayıcılara para yatırmayı deneyebilecek ve kullanıcı arayüzünün nasıl davranacağına dair bir fikir edinebilecek. Ethereum Geliştiricisi Barnabas Busa, testnet’i inşa eden Ethereum geliştirici operasyon ekibinin, genel deneyimi iyileştirmek için gerektiğinde ayarlamalar yapacağını söyledi.

Şangay hard fork’u Ethereum için merakla beklenen bir olay, zira birleşme sonrası ETH 2.0 sözleşmesindeki kilitli ETH varlıklarının kilidi açılacak. Yaklaşık 16 milyon Ether serbest kalacağı için bu durum topluluk tarafından yakından takip ediliyor. Üstelik bu adım Merge sonrası en önemli aşamalardan biridir.

LDO ve RPL Neden Yükseldi?

Şangay en fazla Lido DAO ve Rocket Pool (RPL) tokenlerine yaradı. Kilit açılışından sonra 32 ETH altında varlığı olan yatırımcılar bu iki platform üzerinden doğrulayıcı olarak kazanç elde edebilecek. Lido DAO ve Rocket Pool platformlarına artması beklenen ilginin sonucu olarak tokenlerinin fiyatı da yükselmeye devam ediyor. LDO Coin bugün %8’in üzerinde artışla 2,21 doların üzerine çıktı. RPL Coin ise 38,73 doları geçti. Ethereum ağını Şangay yükseltmesine yaklaştıran her adım LDO ve RPL Coin için yükselişi tetikliyor.

Mart ayında tamamlanması beklenen Şangay yükseltmesinin bu altcoinlerde daha fazla yükselişe sebep olması muhtemeldir. Hali hazırda 16,279 Milyon ETH sözleşmede kilitli ve bu rakam artmaya devam ediyor. Kilit açılışının ETH fiyatı üzerinde nasıl sonuçları olacağı ise merak ediliyor. Yıllık %5,1 oranında ödül kazanan ETH doğrulayıcıları Ether arzının da düşmesini sağlıyor. Bu konu önümüzdeki boğa sezonunda Ether için büyük bir fiyat katalizörü olabilir. Ethereum ağı deflasyonist hale geliyor ve dolaşım arzı artık azalıyor.