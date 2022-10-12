Ethereum için Merge sonrası beklenen hareketler yaşanmadığı gibi fiyat giderek düşmeye devam etti. Fiyat düşüşüne devam edecek mi?

Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakın zamanda yayınlanan bir makalede, Ethereum’un arkasındaki düşüş baskısının ne kadar güçlü kaldığını vurgulamak için uyuşukluk ve borsa rezervleri gibi birden fazla faktör araştırıldı. Ayıların fiyatları bir kez daha aşağı çekmesi muhtemel göründüğü için fiyat grafikleri de benzer bir tablo çizdi.

Bir sonraki kısa zaman dilimi için destekler 1260 dolar ve 1220 dolarda yer alıyor ve önümüzdeki birkaç gün ETH’nin bu iki hedefe de ulaştığını görebiliriz. Bu senaryo gerçekleşirse kısa pozisyonlar için giriş noktası neresi olabilir?

Ethereum’da Hedef 1250 Dolar

2 saatlik grafik, ETH’nin son üç hafta boyunca 1220 ila 1410 dolar arasında bir aralıkta işlem gördüğünü gösterdi. Bu aralığın orta noktası 1315 dolarda yer alıyordu. Bu seviye geçtiğimiz hafta boyunca destek olarak tutuldu ancak son günlerde başarısız oldu.

Daha sonraki düşüş, 1300 dolar ile 1315 dolar arasında, daha düşük bir zaman dilimi (1 saatlik) düşüş emri bloğunun oluştuğuna şahitlik etti. 4 saatlik trendin düşüş eğiliminde olmasıyla, gün içi kısa pozisyonlara girmek üzerine düşünülebilir.

RSI nötr 50’nin altındaydı ancak fiyat kayda değer bir hareket görmemesine rağmen son saatlerde hızla yükseldi. Yönlü hareket endeksi, hem ADX (sarı) hem de -DI (kırmızı) 20 işaretinin üzerinde güçlü bir düşüş eğiliminin devam ettiğini göstermiş olabilir.

Düşüş Trendine Rağmen Fonlama Pozitif

Eylül ortasından itibaren hafif bir düşüş trendi görülmesine rağmen, sosyal hacim son haftalarda oldukça istikrarlı seyretti.

Bu durum ETH’nin 1600 dolar seviyesinin altına düşmesiyle aynı zamana denk geldi. Şaşırtıcı bir şekilde, Ethereum bir aralıkta sıkışmış olsa da, fonlama oranları son üç haftada biraz pozitif kaldı.

Bu durum, yatırımcıların, 1280 dolar seviyesine bir yükseliş hareketine yol açmasını beklediğini ancak şu ana kadar bunun gerçekleşmediğini gösteriyor.

Gerçek bir kırılma gerçekleşene kadar, aralıktaki ilgi alanları daha düşük zaman dilimi yatırımcıların birincil odak noktası olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.