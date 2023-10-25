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Ethereum Fiyatı Neden Yükseliyor? Üç Maddede ETH Yükseliş Özeti

Özet

  • Bitcoin yükselişi ile birlikte birçok altcoin'de de hareketlilik başladı.
  • Özellikle Ethereum tarafında olası bir ETF ihtimali herkesin dikkatini çekiyor.
  • Peki Ethereum neden yükseliyor? Üç ana maddede inceliyoruz.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
21:40
25 Ekim 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Son zamanlarda yaşanan yükselişlere Ethereum bugün de eşlik etti. Yatırımcılar ABD’de potansiyel bir spot Bitcoin ETF onayı konusunda yükselişe geçerken kripto para piyasasında bu bekleyiş birçok altcoin için olumlu yönde gelişti. 25 Ekim’de ETH fiyatı bu hafta yaklaşık %9 yükseldikten sonra psikolojik bir direnç seviyesi olan 1.800 dolar civarında sabitlendi.

SEC ve ETF Başvuruları

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Grayscale Investment’ın Ethereum yatırım aracını bir ETF’ye dönüştürme başvurusunu kabul etti. 24 Ekim’de alınan bu kararla birlikte Grayscale’in bekleyen ETF başvurularını incelemesini zorunlu kılan doğrudan bir mahkeme kararına yanıt niteliği taşıyor.

Komisyon şimdiye kadar spot bir kripto ETF başvurusunu onaylamadı ancak Bitcoin ve Ethereum vadeli işlemleriyle bağlantılı benzer yatırım araçları ile ilgili başvuruları onayladı. Tüm bu gelişmelere rağmen piyasada SEC’in 2024’ün başlarında spot bir Bitcoin EFT’ini onaylaması öngörülüyor.

ETH Balinaları Rekor Kırıyor

ETF dedikodularının artmasıyla birlikte Ethereum ekosistemindeki balina aktivitesindeki artış aynı zamana denk geliyor. Blockchain veri analiz platformu Santiment’in verilerine göre 100.000 doları aşan Ethereum işlemlerinin balina işlem sayısı sadece bir haftada %15 artarak Haziran ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bitcoin, Cardano ve DAI balina işlemlerinde de benzer bir büyüme görüldü.

Balina birikimlerinin Ethereum fiyatındaki artışa eşlik etmesi balinalarının çoğunun Ethereum rallisini desteklediğini gösteriyor. Diğer veriler ise balinaların borsalardan ETH çekmelerinden geliyor ve bu durum da gelecekte kripto para birimini başka varlıklarla takas etme olasılıklarının en düşük olduğu anlamına geliyor.

Short Pozisyonlarında Tasfiyeler Arttı

Ethereum’da yaşanan fiyat artışı, Ethereum vadeli işlem sözleşmelerinde toplam 70 milyon doları aşan short likidasyonlarıyla aynı zamana denk geldi. Bu arada, aynı dönemde yalnızca sadece 41 milyon dolar değerinde long pozisyon tasfiye edildi.

Açığa satış yapan yatırımcılar herhangi bir fiyattan vadeli işlem sözleşmeleri satın alarak pozisyonlarını kapatmak zorunda kaldı. Bu durum ise ETH fiyatının 1.850 doların üzerinde çıkmasını sağladı.

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