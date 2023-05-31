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  •   Ethereum (ETH), Yeniden Kritik Fiyat Seviyelerine Geriledi: Yeni Bir Satış Dalgası mı Geliyor?

Ethereum (ETH), Yeniden Kritik Fiyat Seviyelerine Geriledi: Yeni Bir Satış Dalgası mı Geliyor?

Özet

  • Piyasadaki düşüş eğiliminin etkisiyle düşüşe geçen Ethereum (ETH), yeniden 1870 dolar seviyelerine geriledi.
  • Portföyünde yüksek miktarlarda ETH tutan adreslerin sayısında da önemli bir düşüş kaydedildi.
  • Glassnode verilerine göre portföyünde en az 1000 adet ETH tutan adreslerin sayısı, son 10 ayın en düşük seviyelerine geriledi.
16:34
31 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, hafta başındaki yükselişe karşın gün içerisinde sabah saatlerinde yeniden düşüşe geçti. Piyasadaki düşüş eğiliminin de etkisiyle son 24 saatte %2’lik bir değer kaybı kaydeden Ethereum (ETH), 1870 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Öte yandan Glassnode verilerine göre ise portföyünde en az 1000 ETH tutan adreslerin sayısı, son 10 ayın en düşük seviyelerine geriledi.

Ethereum (ETH), Yeniden 1900 Doların Altına Geriledi

Kripto para piyasası, güne düşüş ile başladı ve lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %3’e yakın bir değer kaybı kaydederek 27.085 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,13 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, gün içerisinde çeşitli oranlarda değer kayıpları ile başladı.

Hafta başında kaydettiği yükselişler ile birlikte 1900 dolar fiyat seviyelerini aşan Ethereum (ETH), kripto para piyasasındaki düşüş eğiliminin de etkisiyle yönünü yeniden aşağı çevirdi. ETH, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’lik bir değer kaybı kaydederek 1900 doların altına geriledi ve 1870 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Glassnode, Kritik Metriklere İşaret Etti

Kripto para piyasasındaki düşüş eğiliminin de etkisiyle ETH’deki değer kayıplarının hız kazanmasının yanı sıra portföyünde en az 1000 adet ETH bulunduran adreslerin sayısında da önemli bir düşüş kaydedildi.

Kripto analiz platformu Glassnode’un paylaştığı metriklere göre portföylerinde oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adresler, son dönemlerde yeniden satış eğilimi göstermeye başladı. Portföyünde yüksek miktarlarda ETH bulunduran adreslerin sayısında da önemli düşüşler kaydedildi. Glassnode verilerine göre portföyünde en az 1000 adet ETH tutan adreslerin sayısı, 6268’e gerileyerek son 10 ayın en düşük seviyelerine ulaştı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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