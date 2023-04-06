Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


Ethereum (ETH) Yatırımcılarına Kötü Haber! Beklentiler Karşılanmayabilir!

Lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum'da (ETH)n yatırımcıların beklentileri karşılanacak mı? Yaklaşan yükseltme nasıl bir yol sunuyor?
20:00
6 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum’un (ETH) yaklaşmakta olan Shanghai yükseltmesi, birçok kişinin ETH’nin piyasa değeri üzerindeki etkilerini düşünmesine neden oldu. Bazı ölçümler olası bir düşüşe işaret ederken, diğer göstergeler daha iyimser bir görünüm sunuyor gibi. Peki ETH’da en olası senaryo hangisi?

ETH Verileri!

CryptoQuant ve Dune Analytics’ten alınan verilere göre, yaklaşan yükseltmeye birlikte Ethereum’un fiyatı artış eğiliminde. Yazı kaleme alındığında, stake edilen toplam değer 18 milyonu geçmişti ve bu da tüm dolaşımdaki ETH arzının %15’inden fazlasına eşdeğer. CryptoQuant’ın istatistikleri, Şubat ayının yılın en yüksek giriş oranını kaydetmesiyle staking girişlerinde bir artış olduğunu da ortaya koydu. Ayrıca Dune Analytics’in verileri, Kraken’in şu anda 1,2 milyondan fazla ETH’yi stake ettiğini ve en çok stake edenler arasında üçüncü sırada yer aldığını ortaya çıkarıyor. Celsius ise yaklaşık 158.000 ETH’ye sahip.

Bununla birlikte uzmanlara göre Celsius Network, iflas işlemlerinin bir parçası olarak 158.000 stake bakiyesini satabilir ve bu da yaklaşık 1.3 milyon ETH’ye veya piyasanın karşı karşıya olduğu yaklaşık 2.4 milyar dolarlık satış baskısına yol açabilir. Ayrıca yakın zamanda ABD’de hizmet olarak staking teklifini kaydetmediği için düzenleyici incelemeyle karşı karşıya kalan Kraken’in tüm ETH varlıklarını geri almaya karar verebileceğini de belirtmekte fayda var. CryptoQuant’ın analizinden elde edilen verilere göre, şu anda stake edilen 18 milyon ETH’den yaklaşık 9,7 milyon ETH kayıp. Dune Analytics’e göre, kayıp sayısı toplam stake edilen değerin %50’sinden fazlasını temsil ediyor.

ETH Fiyat Tahmini!

Ayrıca ilk para yatırma değeri ile geçerli değer karşılaştırıldığında, stake edilen ETH’nin yalnızca %29,2’si kârlıyken, %70,8’i zararda. Bahsedilen ölçümler, birçok staker’ın zararına satış yapmak yerine pozisyonlarını koruyabileceğini gösterebilir. Bu eylem, piyasadaki satış tarafı baskısını azaltabilir. Ayrıca Kraken ve Celsius’tan gelen hisseler ve kısmi ödül kilidi açılsa bile, ilgili toplam Ethereum miktarının 3 milyondan az olacağı belirtiliyor.

Ünlü analitik şirketi Santiment’ten alınan veriler, ETH’nin ortalama günlük işlem hacminin yaklaşık dört milyar olduğunu ve aynı rakamın yazının kaleme alındığında yaklaşık 9,4 milyar olduğunu ortaya koydu. Yaşanan gelişme bir satış durumunda, taşınan ETH hacminin genel hacme kıyasla önemsiz olacağı anlamına gelebilir. Sonuç olarak uzmanlara göre, ETH’nin fiyatı üzerindeki etki önemsiz olabilir. Yaklaşan Ethereum yükseltmesi ve kilit açma işlemleri endişeleri artırsa da, fiyat üzerindeki etkisi önemli olmayabilir. Bir satış potansiyeline rağmen ilgili ETH hacmi, genel günlük işlem hacmiyle karşılaştırıldığında nispeten daha düşük kalabilir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
İlgili Yazılar
Uzman Analist Açıkladı! Ethereum Tabanlı 2 Altcoin’de Çılgın Hareket Zamanı! Yüzde 50 Vakti Geldi!
Uzman Analist Açıkladı! Ethereum Tabanlı 2 Altcoin’de Çılgın Hareket Zamanı! Yüzde 50 Vakti Geldi!
Milyarlarca Dolarlık Kayıp! Solana ve Ethereum Kurucusu Karşı Karşıya!
Milyarlarca Dolarlık Kayıp! Solana ve Ethereum Kurucusu Karşı Karşıya!
Analistten Ethereum Yatırımcılarına Uyarı: ETH, Yeni Bir Düşüşe mi Hazırlanıyor?
Analistten Ethereum Yatırımcılarına Uyarı: ETH, Yeni Bir Düşüşe mi Hazırlanıyor?
Sonra Üzülmeyin! Ethereum Fiyatı Yükselecek Mi? Shapella ve Satış Baskısı İddiaları ve Tüm Detaylar!
Sonra Üzülmeyin! Ethereum Fiyatı Yükselecek Mi? Shapella ve Satış Baskısı İddiaları ve Tüm Detaylar!
Bu Özellik Çok Ses Getirir! 30’a Yakın Ethereum Uygulaması O DeFi Çözümü İçin Harekete Geçti!
Bu Özellik Çok Ses Getirir! 30’a Yakın Ethereum Uygulaması O DeFi Çözümü İçin Harekete Geçti!
Beklenen Yorum Geldi! BTC,ETH, XRP, DOGE ve SOL’de Ters Köşe Olmayın!
Beklenen Yorum Geldi! BTC,ETH, XRP, DOGE ve SOL’de Ters Köşe Olmayın!
7 Ay Sonra İlk Defa! 2023 Nisan Bu Kripto Paranın Ayı Olacak!
7 Ay Sonra İlk Defa! 2023 Nisan Bu Kripto Paranın Ayı Olacak!
Müjde Geldi! Ayıda Dibi Bildi Şimdi Bu Altcoin İçin Boğa Diyor!
Müjde Geldi! Ayıda Dibi Bildi Şimdi Bu Altcoin İçin Boğa Diyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Popüler Altcoinde 3 Boğa Metriği! Kıdemli Kripto Analisti Açıkladı!
Bu Ay 0,038 Dolara Kadar Yükselebilir! Türklerin Aldığı Altcoine Dikkat!
Teknik Bu Altcoin’de Yükselişe İşaret Ediyor! İşte Potansiyel Yükseliş Hedefi!
Shiba Inu’nun Kaderi Bu 2 Nokta Arasında! Bakın Grafikler Ne Söylüyor!
Günler Kaldı! Popüler Kripto Stratejist Uyarıyor ve Yatırımcıları Harekete Geçiriyor! BTC Tehlikede!
Güncel NFT Haberleri
Çılgın Yükseliş! Yüzde 200 Arttı! İşte Bu Donald Trump Etkisi! Eski Başkan Piyasayı Hareketlendirdi!
Opensea Pro Sahnede! Bakın Kullanıcılarına Ne Gibi Özellikler Sunacak! Blur Şimdi Ne Yapacak?
Bakın Siz Hangilerine Sahipsiniz? MrBeast Boğa Öncesi Çantasında Neler Bulunduruyor?
Yapay Zeka Adımı Geldi! Binance Bicasso Nedir? 10 Soru ve Cevabı!
Teknoloji Devi Amazon “Yanlışlıkla” NFT Planlarını Sızdırdı! İşte Ayrıntılar!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
İddialı Açıklama! İlk 5’teki Altcoin Duyurdu: Kral Biz Olacağız!
Dex Borsa Nasıl Kullanılır?
DEX Borsa Nedir?
Dikkat! Milyon Dolarlık Ağır Bilanço! Bu DeFi Projesinde Hack Şoku!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023