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Ethereum’un (ETH) yaklaşmakta olan Shanghai yükseltmesi, birçok kişinin ETH’nin piyasa değeri üzerindeki etkilerini düşünmesine neden oldu. Bazı ölçümler olası bir düşüşe işaret ederken, diğer göstergeler daha iyimser bir görünüm sunuyor gibi. Peki ETH’da en olası senaryo hangisi?

ETH Verileri!

CryptoQuant ve Dune Analytics’ten alınan verilere göre, yaklaşan yükseltmeye birlikte Ethereum’un fiyatı artış eğiliminde. Yazı kaleme alındığında, stake edilen toplam değer 18 milyonu geçmişti ve bu da tüm dolaşımdaki ETH arzının %15’inden fazlasına eşdeğer. CryptoQuant’ın istatistikleri, Şubat ayının yılın en yüksek giriş oranını kaydetmesiyle staking girişlerinde bir artış olduğunu da ortaya koydu. Ayrıca Dune Analytics’in verileri, Kraken’in şu anda 1,2 milyondan fazla ETH’yi stake ettiğini ve en çok stake edenler arasında üçüncü sırada yer aldığını ortaya çıkarıyor. Celsius ise yaklaşık 158.000 ETH’ye sahip.

Bununla birlikte uzmanlara göre Celsius Network, iflas işlemlerinin bir parçası olarak 158.000 stake bakiyesini satabilir ve bu da yaklaşık 1.3 milyon ETH’ye veya piyasanın karşı karşıya olduğu yaklaşık 2.4 milyar dolarlık satış baskısına yol açabilir. Ayrıca yakın zamanda ABD’de hizmet olarak staking teklifini kaydetmediği için düzenleyici incelemeyle karşı karşıya kalan Kraken’in tüm ETH varlıklarını geri almaya karar verebileceğini de belirtmekte fayda var. CryptoQuant’ın analizinden elde edilen verilere göre, şu anda stake edilen 18 milyon ETH’den yaklaşık 9,7 milyon ETH kayıp. Dune Analytics’e göre, kayıp sayısı toplam stake edilen değerin %50’sinden fazlasını temsil ediyor.

ETH Fiyat Tahmini!

Ayrıca ilk para yatırma değeri ile geçerli değer karşılaştırıldığında, stake edilen ETH’nin yalnızca %29,2’si kârlıyken, %70,8’i zararda. Bahsedilen ölçümler, birçok staker’ın zararına satış yapmak yerine pozisyonlarını koruyabileceğini gösterebilir. Bu eylem, piyasadaki satış tarafı baskısını azaltabilir. Ayrıca Kraken ve Celsius’tan gelen hisseler ve kısmi ödül kilidi açılsa bile, ilgili toplam Ethereum miktarının 3 milyondan az olacağı belirtiliyor.

Ünlü analitik şirketi Santiment’ten alınan veriler, ETH’nin ortalama günlük işlem hacminin yaklaşık dört milyar olduğunu ve aynı rakamın yazının kaleme alındığında yaklaşık 9,4 milyar olduğunu ortaya koydu. Yaşanan gelişme bir satış durumunda, taşınan ETH hacminin genel hacme kıyasla önemsiz olacağı anlamına gelebilir. Sonuç olarak uzmanlara göre, ETH’nin fiyatı üzerindeki etki önemsiz olabilir. Yaklaşan Ethereum yükseltmesi ve kilit açma işlemleri endişeleri artırsa da, fiyat üzerindeki etkisi önemli olmayabilir. Bir satış potansiyeline rağmen ilgili ETH hacmi, genel günlük işlem hacmiyle karşılaştırıldığında nispeten daha düşük kalabilir.