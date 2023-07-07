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Toplam piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto para birimi Ethereum (ETH) için kötü bir haber ortalığı sarstı. ETH/USD paritesi son 24 saat içerisinde %2 düşüş yaşarken asıl gelişmenin blockchain ağında olduğu ortaya çıktı ve kullanıcılara yönelik ciddi bir işlem kısıtı görüldü. Bunun sebebi ise Ethereum ağını tıkayan bir altcoin oldu. Bu tıkanma, işlem ücretlerinde de olağandışı bir yükselişi beraberinde getirdi.

Ethereum İçin Şüpheli Durum

Aktarılan son verilere göre, Ethereum ağında kısa süre önce piyasaya sürülen VMPX isimli bir kripto para, ağın gas tüketiminin %18’ini üstlenmiş durumda. IntoTheBlock, bu tokenı ve olayı tamamen “şüpheli” olarak gördüğünü vurgulasa da bunun neden şüpheli olduğu belirtilmedi. Ethereum ağındaki işlem ücretlerinin büyük bir kısmı ise bu tokena bağlı olarak veriliyor ve işlem ücreti ortalaması artıyor.

Aktarılan bilgilere göre Ethereum ağının işlem ücretleri bu hafta %50 arttı. Bunun tek sebebi VMPX olmasa da kesinlikle bunun en büyük sebeplerden olduğu net bir şekilde görülüyor. Ethereum ağı sadece bu hafta 47 milyon dolarlık işlem ücreti ile aslında daha fazla ETH yakılmasını sağladı.

ETH Ağında VMPX Paniği

VMPX ise Google’ın eski geliştiricilerinden Jack Levin tarafından geliştirilip piyasaya sürüldü. Ünlü isim aynı zamanda XEN isimli bir başka kripto parayı da geliştirmişti. CoinMarketCap verilerine göre 2.680. sırada yealan VMPX, 0,07 dolarlık fiyata sahip ve 24 saat içerisinde %9 düşüş yaşadı. Bunun ticari hacminin de 24 saat içerisinde %42 düşmesi dikkat çekiyor. Ultrasound.Money tarafından aktarılan bilgilere göre bu token son 24 saat içerisindeki toplam ETH yakımlarının %30’unun çıkış kaynağı oldu.

Levin ise 4 Temmuz tarihinde attığı tweetinde VMPX’in Ethereum ağındaki gas kullanımında ilk sırada yer aldığını vurgulamıştı. Ethereum ağındaki büyüme organik olarak devam etse de bu son durum aslında bazı gelişmelerin organik olmadığını ortaya koydu. VMPX ile ilgili durumun ne olduğu tam olarak bilinmese de bunun gibi tokenların kısa sürede ortadan kaybolma eğilimi oluyor ve yine benzer bir durum görülebilir.