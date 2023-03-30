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Kripto para piyasası, son haftalarda meydana gelen güncel gelişmeler ile birlikte oldukça hareketli bir süreç geçirdi. Lider kripto para birimi Bitcoin, son günlerde kaydettiği değer artışları ile birlikte 28.500 dolar fiyat seviyelerini aştı. Kripto para piyasasının toplam değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,18 trilyon dolar seviyelerini aştı. Kripto para piyasasındaki bu yüksek volatilite devam ederken Santiment te Ethereum (ETH), XRP ve Cardano (ADA) adına güncel teknik görünümleri değerlendirerek kritik verilere işaret etti.

Santiment, Üç Kripto Para Birimindeki Son Durumu Değerlendirdi

Kripto analiz platformu Santiment, kripto para piyasasındaki bu yüksek volatilite devam ederken Ethereum (ETH), XRP ve Cardano (ADA) adına son gelişmeleri değerlendirerek teknik görünüme ilişkin verileri paylaştı. Santiment, yeni bir analizde Ethereum’un aktif adreslerinin, aktif mevduatlarının ve işlem hacminin ETH’nin mevcut fiyat seviyelerine kıyasla düşüş eğilimi gösterdiğini belirtti. Santiment’e göre söz konusu güncel metrikler, piyasanın yeniden düşüşe geçmesi durumunda ETH adına değer kayıplarının hız kazanabileceğine yönelik sinyaller veriyor olabilir.

Kripto para piyasasının yükseliş yönlü bir ivme yakalaması ile birlikte XRP de son günlerde yönünü yeniden yukarı çevirdi ve değer artışlarına hız kazandırarak piyasadaki yükselişe öncülük eden kripto para birimleri arasında yer aldı. XRP, son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde CoinMarketCap verilerine göre %20’nin üzerinde bir değer artışı kaydetti ve 0,55 dolar fiyat seviyelerine ulaştı. Santiment te XRP’deki bu yükselişe işaret ederek kâr oranlardaki yükselişe dikkat çekti. Kripto analiz platformu Santiment’e göre XRP yatırımcıları arasındaki kâr oranları, Ağustos 2021’den bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı.

5 Ayda 1,03 Milyar Dolarlık Birikim

Cardano blokzincirinin yerel kripto para birimi ADA, son günlerde kripto para piyasasındaki yükselişe öncülük eden kripto para birimleri arasında yer aldı. Kripto analiz platformu Santiment te son dönemlerde portföyülerinde oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adreslerin son dönemlerde artan birikimlerine dikkat çekti. Santiment’in paylaştığı güncel verilere göre portföyünde en az 10.000 adet ADA tutan adresler, son 5 ayda güncel fiyatlarla ortalama 1,03 milyar dolar değerinde daha ADA satın aldı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.