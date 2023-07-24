Toplam piyasa değerine göre dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi Ethereum‘un (ETH) kurucu ortağı, bugünün en çok konuşulan kripto parası Worldcoin (WLD) hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu.

Vitalik Buterin’den Worldcoin Yorumu

Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin, insanların gözlerini tarayarak herkese özel kimlik oluşturan Worldcoin sistemi hakkında detaylı bir yazı yayınladı. OpenAI CEO’su Sam Altman’ın projesi olan Worldcoin yani WLD token, bu yönüyle çok dikkat çekti.

Buterin, gizlilik, erişilebilirlik, merkeziyet ve güvenlik gibi önemli riskleri ele aldı. Buterin’e göre Worldcoin’in Proof of Personhood (PoP) yani Kişilik Kanıtı sistemi büyük riskler taşıyor. Buterin, bu sisteme ve risklere bir alternatif de önerdi.

PoP, insanların tekilliklerini ve eşsizliklerini “merkeziyetsiz” bir şekilde hiçbir merkezi otoriteye ihtiyaç duymadan doğrulayabilecekleri bir sistem olarak ifade ediliyor. Bu kapsamda insanların kişisel bilgilerini paylaşmalarının gereksiz olduğu ve gerekmediği de aktarılıyor. Bunun en büyük kullanım amaçlarından birisi Sybil saldırılarına karşı olacak ve binlerce cüzdanı yöneten kişilerin buna devam etmesi engellenebilecek.

Ethereum Kurucu Ortağından Gizlilik Vurgusu

Buterin, Worldcoin projesinin retina taradığını belirterek bunun ciddi gizlilik sorunlarını ortaya çıkartacağını aktardı. Sistem şu an sadece retina taramalarının şifreli halini depolasa ve zk-snark ile gizlilik sağlasa da Buterin’e bu şifrelemenin ötesine geçen birileri retina bilgilerine bir şekilde ulaşabilecek. Potansiyel olarak bunun ve retina taramalarının daha fazla bilgiyi açığa çıkarabileceği vurgulanıyor.

Buterin’in dikkat çektiği diğer konu ise erişim sıkıntısı. Buterin’e göre gerçek dünyada farklı konumlarda bulunan Worldcoin merceklerine (Orb) ulaşım olmadan platformu kullanmak imkansız. Bu da projenin ulaşılabilirliğine ciddi darbe vuruyor.

Buterin’in belirttiği üçüncü risk ise merkeziyet oldu. Proje ne kadar merkeziyetsizlik odaklı olsa da bunun yazılımı merkeziyetsiz ve geri kalan herkes merkezi. Worldcoin’in bu noktada kontrole sahip olduğunu belirten Buterin, merkeziyetsiz yönetimde çoğunluğun elde edilmesi için Worldcoin ekibinin teknik olarak sahte kimlik üretip çoğunluğu ele geçirebileceğini aktardı.

Son olarak ise Worldcoin sisteminin güvenlik riski Buterin’in dikkatini çekti. Ünlü isim, telefon hacklenmesi gibi olayların direkt olarak retina taraması ile sonuçlanabileceğini aktardı. Bunun yanı sıra “sahte insanların” 3 boyutlu taramaları da güvenlik riski oluşturabilir. Buterin bu faktörlere dikkat çekse de Worldcoin’in önemli bir proje olduğu göz ardı edilemez.