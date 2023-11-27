Ethereum (ETH) İçin Sıradaki Hedef Kaç Dolar?

Altcoin kralı 2.000 doları BlackRock haberiyle aştı ancak BTC volatilitesi yeni zirvelerin önünü kesiyor. Fidelity ve BlackRock tarafından yapılan ETF başvuruları uzun vadede fiyat artışı için önemli. Ancak kısa vadede genel piyasa hissiyatına bağlı bir performans görüyoruz. PoS geçişinin ardından ETH beklenen ölçüde performans gösteremedi.

Ethereum (ETH) Yorum

ETH fiyatı Ekim ayında toparlanmaya başladı ve yükseliş hareketi sırasında 16 Nisan zirvesinden (2.140 dolar) gelen azalan direnç çizgisini aştı. Henüz trend çizgisini destek olarak test için geri dönmüş değil. 24 Kasım tarihinde daha düşük bir zirve yapan altcoin kralı uzun üst fitilden görüldüğü üzere kar satışlarının kurbanı olmuş durumda.

ColdBloodShill isimli analist fiyatın yükselmeden önce 1.900 dolara kadar düşebileceğini yazdı. Satoshi Flipper ise ETF başvurularının yatırımcıları geç de olsa motive edeceğini savunanlar arasında yer alıyor.

“Spot ETF’ler piyasaya sürüldüğünde bir ton kurumsal sermaye Ethereum’a gidecek. Bunun fiyata yansıma zamanı geliyor”.

Son sıradaysa CryptoBusy isimli analist vardı. Zorlu direncin 2.100 dolarda olduğunu söyleyen analist yakında bu seviyenin son kez kırılacağını ve etkileyici bir yükseliş sürecinin başlayacağını söyledi. Şimdilik ETH fiyatı 2.012 dolarda bulunuyor ve BTC 37.000 dolar altında kaldıkça direnç bölgesi hayal olabilir.

ETH Fiyat Tahmini

Ethereum fiyat grafiğinde uygulanan Elliot dalga sayımları daha önce güzel sonuçlar vermişti. Güncel grafikte yapılan son sayımlarda ETH fiyatının A-B-C düzeltici yapısının C dalgasında olduğunu görüyoruz. Bu fiyat düzeltmesi Ekim ayında başlayan beş dalgalı bir yukarı yönlü hareketin ardından geliyor.

Buna göre fiyatın ColdBloodShill tarafından belirtilen 1.900 dolar seviyesini test etmesi muhtemel görünüyor. Ancak bunu tetikleyecek gelişmenin ne olacağını bilmek mümkün değil. En olası senaryoda BTC 35.000 dolara sarkarken bunun olduğunu görebiliriz.

Eğer C dalgası A dalgasının 1,61 katına kadar uzarsa, ETH mevcut fiyattan %13’lük bir düşüşle 1.760 dolar desteğine kadar gerileyebilir. Fakat fiyat B dalgasının zirvesi olan 2.136 dolar üzerinde kapanışlar görebilirse 2.500 dolara doğru ralli ivme kazanabilir.