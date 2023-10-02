  Ethereum’da (ETH) Bu Seviyelere Dikkat! İşte Vadeli İşlem ETF’si Öncesi Takip Edilmesi Gereken Temel Seviyeler!

Bitcoin‘in (BTC) yanı sıra Ethereum (ETH) da yukarı yöndeki hareketine devam ediyor. En büyük altcoin son 24 saatte yüzde 3,5’in üzerinde yükselişle bin 750 dolar seviyesine yaklaştı. ETH’nin fiyatındaki son artış, 9 adet Ethereum Vadeli İşlem ETF‘sinin bugün SEC’ten onay alacağı beklentisiyle yaşandı. Özellikle Bitwise Ethereum Vadeli İşlem ETF’si bugün ilerleyen saatlerde SEC’ten onay alarak işlemlere açılması bekleniyor.

Ethereum’un Fiyatının Önündeki Senaryolar

ETH, fiyatındaki sın yükselişle birlikte 100 saatlik Basit Hareketli Ortalama (SMA) olan bin 700 dolar seviyesi geçti. Yukarı yönde Ethereum’un önünde bin 750 dolarda güçlü bir direnç bulunuyor. Ethereum’un bin 750 dolar direncini aşmakta zorlanması halinde aşağı yönde hareket etmesi beklenebilir. Aşağı yönde ilk destek bin 710 dolar seviyesinin civarında. Ayrıca, bir sonraki önemli destek seviyesi bin 680 dolar seviyesinde.

Dahası bin 668 dolardan son dip seviyeden bin 756 dolardaki son tepe seviyeye uzanan fiyat hareketinden hesaplanan yüzde 76,4 Fibonacci düzeltme seviyesi de bin 685 dolar civarında bulunuyor ve bu da fiyat için ek destek sağlıyor. Ethereum‘un bin 685 dolar desteğini aşağı yönlü kırması, bin 650 dolardaki desteğin test edilmesini tetikleyebilir. Bu destek aşılacak olursa yeni bir düşüş dalgası ortaya çıkabilir ve böyle bir senaryoda bin 600 dolar seviyesine doğru bir düşüş olası hale gelebilir.

Ethereum’un önündeki bir sonraki önemli direnç seviyesi bin 800 dolar seviyesinde. Bin 800 doların güçlü bir şekilde aşılması, daha önemli bir yükseliş için momentum sağlayabilir. Bu senaryoda, fiyat bin 850 dolar direncini hedefleyebilir. Bir sonraki kayda değer direnç ise bin 920 dolarda bulunuyor. Daha fazla ilerleme potansiyel olarak 2 bin dolar seviyesine doğru yukarı doğru bir hareketin önünü açabilir.

Kripto Para Balinalarının ETH Biriktirme Telaşı

Zincir üzeri veri takip platformu Lookonchain‘in sağladığı veriler, ETF başvurularındaki artışın ortasında balinaların ETH birikiminde kayda değer bir artış olduğunu ortaya koyuyor.

Lookonchain’den alınan verilere göre, 0x7838 ile başlayan balina seviyesi bir cüzdan adresi kısa süre önce Binance‘ten 7.2 milyon dolar değerinde 4 bin 288 ETH çekti ve çektiği ETH’lerin tamamını stake etti. Buna ek olarak, 0x4b7B ile başlayan bir başka balina seviyesi cüzdan adresi yine Binance’ten 16 milyon dolar değerinde 9 bin 530 ETH çekerek benzer şekilde stake etti.

Şu anda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) önünde dokuz farklı ihraççıya ait onay bekleyen 15 adet Ethereum vadeli işlem ETF’si bulunuyor. Bu ihraççılar arasında VanEck, ProShares, Grayscale, Volatility Shares, Bitwise, Direxion ve Roundhill gibi tanınmış isimler bulunuyor. Uzmanlar, SEC’in bir Ethereum vadeli işlem ETF’sine onay verme ihtimalinin yüzde 90 olduğunu belirtiyor.