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Ethereum (ETH) Ayrışacak Mı? Her Şey Tersine Dönebilir!

Ethereum ekosistemindeki yatırımcılar bu gelişmeye odaklandı. Hayaller gerçek olacak mı?
13:10
7 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük kripto para birimi Bitcoin ve kral altcoin Ethereum arasında yıllardır devam eden bir uyum var. Boğa piyasaları Bitcoin’in rallileriyle başlar ve Ethereum genel piyanın yönüne hareket ederdi. Ancak son zamanlarda durumun değişebileceğine dair bir umut ışığı belirdi. Özellikle altcoin yatırımcıları bu hayalin gerçek olmasını istiyor. İşte detaylar.

Ethereum (ETH) Ayrışacak Mı?

Yıllardır Bitcoin nereye, Ethereum orayaydı. Kral kripto paranın her hareketinin Ethereum üzerinde önemli etkileri oldu. Fakat bu dinamik değişebilir, özellikle ETH bağlantılı altcoinlerin yatırımcıları için değişen dinamikler çok önemli sonuçlar doğuracaktır. Son birkaç hafta içinde, kripto piyasası dalgalı seyrine devam etti. Fakat Ethereum, haziran ayındaki kayıplarını telafi etmeyi başardı. 23.000 doların altına düşen BTC fiyatına rağmen ETH 1.680 dolardan alıcı buluyor ve son 24 saatte 1.720 dolara kadar tırmandı. Son günün kapanışı da yine buna yakın bir rakamdan olmuştu.

Son %8,1 rallisinin ardından altcoin kritik bir bölgeye yaklaştı. 19 Eylül tarihi yaklaştıkça Ethereum yatırımcılarının heyecanı artıyor. LDO, OP ve Ethereum ile bağlantılı diğer altcoinler de bu süreçte ciddi ivme kazandı. Eğer büyük bir savaş, pandemi çıkmaz veya uzaylılar dünyayı istila etmezse altcoinlerin önemli bir kısmında ciddi ralliler görebiliriz. Fakat uzaylılar dışında diğerlerinin eli kulağında gibi görünüyor.

Ethereum (ETH) Yorum

Tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4.811 dolardan 880 dolara kadar olan Fibonacci Geri Çekilme, Ethereum için kritik bölgeleri öne çıkardı ve altcoin bunlardan birine yakın. Gelecek rallide temel destek görevi %23,6 Fib seviyesi tarafından üstlenilebilir. Kısa vadede 1.807 doların kırılması ve desteğe dönüşmesi önemli bir işaret olacak.

Peki ETH için yatırımcılar neden bu kadar iyimser? Hatta Bitcoin ile ayrışma ihtimali neden bu denli konuşulur oldu? ETH sahipleri bir aydan fazla bir süredir varlıklarını çok daha az hareket ettiriyor. Yani el değiştirme hızı düştü ve işlem yapmaktan kaçınılıyor. Yani kısa ve orta vadede yatırımcıların iyimserliği on-chain verileriyle de doğrulanıyor.

Yatırımcılar biriktirmeyi seçtiği için ETH fiyatı aşırı satışlarla karşılaşmıyor fiyat yükselebiliyor. Geçen hafta dolaşım eksikliği, Merge öncesi büyüyen FOMO’nun bir sonucu olarak gas ücretlerini de aşağıya çekti. Güncelleme tarihi yaklaştıkça heyecan da artıyor, bu yüzden Ethereum’un büyümesi Bitcoin’i geride bırakıyor.

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