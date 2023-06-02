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  •   Ethereum Bu Ay Kaç Dolar Olur? Haftalık ve Aylık Altcoin Fiyat Hedefleri!

Ethereum Bu Ay Kaç Dolar Olur? Haftalık ve Aylık Altcoin Fiyat Hedefleri!

Özet

  • Ethereum fiyatı olumlu hissiyat sürerse 2.000-2.3000 dolar aralığına yükselebilir.
  • Öncelikle 1.900 dolar direncinin aşılması gerekiyor.
  • ETH balinalarının işlem hacmi 2 katına çıktı. Bu durum yükseliş beklentisini destekliyor.
19:48
2 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Altcoin kralı halen 2.000 dolar eşiğini geri kazanabilmiş değil. Bitcoin fiyatındaki dalgalanma onu da olumsuz etkiliyor. Son 7 gündür 1.800 doların üstünde tutunan fiyat haftalıkta yaklaşık %3 değer kazandı. Peki Haziran ayında Ethereum fiyatı kaç dolara ulaşabilir? Güncel fiyat görünümü yatırımcılara ne anlatıyor?

Ethereum (ETH) Yorum

Ethereum (ETH) son yedi günde %3 değer kazandı. Mayıs 2023’teki inişli çıkışlı performansın ardından yükselişteki Ethereum balinaları şimdi kontrol altında görünüyor. Balinalar Mayıs ayının ilk yarısında temkinli bir yaklaşım sergiledi. Ancak, sistemik bir ABD borç krizine ilişkin korkuları yatıştıran olumlu haberler, onları cesaretlendirebilir.

Santiment tarafından paylaşılan son rapora göre kripto balinaları Ethereum’da yeniden yükselişe geçiyor. Mayıs ayının başlarındaki cansız performansın ardından, aşağıdaki grafik ETH balinalarının geçtiğimiz hafta alım satım faaliyetlerini nasıl 2 katına çıkardığını gösteriyor. Bu kısa vadede ETH için yükselişe işaret ediyor.

Ethereum Alınır Mı?

27 Mayıs’ta 1.840 Büyük İşlem kaydedildi. Ve 1 Haziran kapanışında bu rakam 3.660’a yükseldi. Yani balinalar oyuna geri dönmeye başlamış gibi görünüyor. Fiyatın 1.800 doları koruması ve uzun vadede negatif enflasyon anlatısı alıcıların motivasyonunu artırıyor. Üstelik ETH yatırımcıları varlıklarını borsalardan taşımaya da devam ediyor. Aşağıdaki Glassnode grafiği, 25 Mayıs ile 2 Haziran arasında 486.000 ETH‘yi daha nasıl taşıdıklarını göstermektedir.

Balina yatırımcıları arasındaki yükseliş faaliyeti göz önüne alındığında, ETH fiyatı önümüzdeki haftalarda 2.000 ve 2.300 dolar arasında yeni bir zirve yapabilir. Ancak öncelikle 1.900 dolar direncinin aşılması gerekiyor.

Bu süreçte Bitcoin fiyat performansı aralarındaki yüksek korelasyon nedeniyle ETH için belirleyici olacak. ABD ekonomisine dair son gelen veriler Haziran ayında faiz artırımlarına ara verilebileceğini gösteriyor. Üstelik önümüzdeki günlerde enflasyon verisi gelecek ve beklentiler %4,9’un altında ve %4’e yakın düşük bir rakamın açıklanacağı yönünde. Faiz verisinden önce enflasyonun tahmin edildiği gibi gelmesi, faizlerin pas geçilişi ayın ortasında ETH fiyatının 2.000-2.300 dolar aralığında yeni bir zirve yapmasını sağlayabilir. Belki de balinalardaki ilgi artışının arkasında da bu beklenti vardır.

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