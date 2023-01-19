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Ethereum Balinaları Neden Kaçıyor? Shiba Inu İçin Düşüş Yeniden Başladı Mı?

Shiba Inu için tehlike çanları çalıyor mu? Ethereum balinaları yaptıkları bu son hamleyle birlikte yatırımcıları zor durumda bırakabilir.
17:20
19 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Shibarium güncellemesi ve Ethereum (ETH) balina alımlarıyla desteklenen Shiba Inu (SHIB) fiyat rallisi Perşembe günü düşüş yönünde hareket gösterdi. Dünyanın en büyük ikinci meme kriptosunun fiyatı son 24 saat içinde %9’un üzerinde düştü. Büyük SHIB fiyat pompasından hemen sonra, balina izleyici, son fiyat düşüşünün arkasındaki olası bir neden olabilecek büyük bir balina işlemi bildirdi.

Shiba Inu Fiyat Düşüşünün Arkasındaki Sebep

WhaleAlert tarafından açıklanan verilere göre, balina adresleri tek bir işlemde 443 milyardan fazla Shiba Inu Coin (yaklaşık 5,1 milyon dolar değerinde) taşıdı. Bildirilen işlemlere göre, SHIB token’ın OKEx kripto borsasında biriktirildiğini görüldü ve bunun sebebi merak ediliyor.

O zamandan bu yana Shiba Inu’nun fiyatı geçtiğimiz gün net bir düşüş gösterdi. Coinglass’tan elde edilen veriler, son 24 saat içinde yaklaşık 3,55 milyon dolar değerinde 318,3 milyar Shiba Inu Coin’in kripto piyasasından tasfiye edildiğini gösteriyor.

Bununla birlikte, toplam kripto piyasası likidasyonu son 24 saat içinde 239 milyon doları aştı. 56.725’in üzerinde trader fonlarını piyasadan çekti ve işlem yapmaktan kaçındığını belli etti. Kaydedilen en büyük tek likidasyon emri ise 3,23 milyon dolar oldu.

ETH Balinaları Shiba’yı Terk Mi Ediyor?

Yapılan araştırmaya göre Ethereum balinaları da Shiba Inu Coin varlıklarını satıyormuş gibi görünüyor. İlk 100 ETH balinasının Çarşamba günü yaklaşık 616 milyon dolar değerinde SHIB coin tuttuğu bildirilmişti.

Şu an itibariyle toplam tutulan coin sayısı yaklaşık 598,7 milyon dolara düştü. Shiba Inu, en büyük ETH balinaları tarafından satılan ilk 10 token listesine hala bulunuyor. Bununla birlikte, SHIB hala ETH balinaları tarafından tutulan en büyük token olma özelliğini taşıyor.

Son fiyat düşüşüne rağmen Shiba Inu Coin fiyatı son 7 günde hala %24 arttı. SHIB, yazım zamanında ortalama 0,000011 dolar fiyattan işlem görüyordu. 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 846 milyon dolar. oldu

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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