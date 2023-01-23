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ETH Yatırımcıları Hazır Olsun! Ethereum (ETH) Yakın Bu Seviyeyi Görebilir!

Altcoin kralı için sonraki hedef kaç dolar? Kritik seviyeler yatırımcıları heyecanlandırıyor.
19:20
23 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Altcoin kralı Ethereum hali hazırda kripto para dünyasının en büyük akıllı sözleşme platformudur. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto olan Ether bugüne kadar yeterince uzun vadede yatırımcılarının yüzünü hep güldürdü. Katillerini tek tek avladı ve tahtını korumaya devam ediyor. Peki tüm altcoinler yükseliyorken ETH fiyatı kaç doları görecek?

Ethereum Fiyatı

ETH fiyatı yazı hazırlandığı sırada 1.600 doların üzerinde alıcı bulmaya devam ediyordu. Bitcoin, ABD hisse senedi piyasalarının pozitif açılışıyla yeniden 23.000 doların üzerine çıktı ve kritik 22.500 dolar seviyesini koruyor. ETH kademeli yükselişini devam ettiriyor ve bu daha büyük bir yükselişe zemin hazırlayabilir. Elde edilen en son verilere göre, tüm kripto para birimlerinin toplam değeri %0,31 oranında artarak 1,05 trilyon dolara ulaştı. Bu yazının yazıldığı sırada, genel alım satım faaliyeti de %6,96’lık bir artışla 53,53 milyar dolara ulaştı. Öte yandan Ethereum‘un fiyatı kısa süre önce makro düşüş eğilim çizgisini aştı. Piyasa gözlemcileri arasındaki fikir birliği, altcoin kralının 1.700 doları aşması halinde asıl rallisine başlayacağı yönünde.

LUNA çöküşüyle başlayan süreçte 1000 doların altına düşen Ethereum birçok yatırımcıya 880 dolarlı seviyelerden alım imkanı tanıdı. Ancak altcoin kralı sonrasında yaşanan FTX ve diğer olaylarda 1.000 dolar desteğini korudu.

ETH Fiyat Tahmini

Kilitlenen ETH miktarı Mart ayında yapılacak kilit açılışı öncesinde 16 milyon seviyesinin üzerine çıktı. Dolaşımdaki arzında %13,4’ü doğrulayıcılar tarafından kilitlendi. Bu durum kısa vadeli yükselişe zemin hazırlayarak borsalardaki arzın zayıflamasını destekliyor. Kısa vadede 1.679 dolar seviyesinin koruması fiyatın 1.700 ve nihayetinde 2.000 doları hedeflemesini sağlayacaktır. Ayrıca, makro ve Bitcoin uzmanı tedtalksmacro tarafından da belirtildiği üzere stablecoin arzları büyüyor, bu durum satın alma iştahının devam ettiğini gösteriyor.

Bitcoin alıcıları şimdilik 23.000 dolar bölgesini güçlü biçimde koruyamasa da geçtiğimiz günlerdeki hareketlere benzer seyir devam edecekse BTC tarafında ani yükselişlerin devam etmesi gerekiyor. Bu durum başta ETH olmak üzere diğer altcoinlerin de alıcıların akınına uğramasını sağlayacak. Önümüzdeki 1 ay içinde Bitcoin’in 25.000 doları aşması muhtemel ve ETH için hedeflenen zirve ise 2000-3000 dolar aralığında olacaktır.

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