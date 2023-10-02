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  •   ETF Hype’ının Zirve Yaptığı Altcoin Kralı Ethereum’da (ETH) Büyük Balina Birikimi!

ETF Hype’ının Zirve Yaptığı Altcoin Kralı Ethereum’da (ETH) Büyük Balina Birikimi!

Özet

  • Zincir üzeri takip platformu Lookonchain, Ethereum (ETH) birikiminde önemli bir artış yaşandığını bildirdi.
  • Birden fazla balina seviyesi cüzdan adresi Binance'ten büyük miktarlarda ETH çekip bunları stake ederek Ethereum'un yükselişine katkıda bulundu.
  • Balina birikimindeki artışın özellikle Ethereum vadeli işlem ETF'si hype'ının etkisiyle olduğu değerlendiriliyor.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
11:31
2 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Zincir üzeri takip platformu Lookonchain, Ethereum (ETH) birikiminde kayda değer artış olduğunu bildirdi. Bu artış fiyattaki yükseliş ve vadeli işlem tabanlı borsa yatırım fonlarının (ETF) neden olduğu hype ile aynı döneme denk gelmiş durumda.

Birikimin Sonunda ETH’nin Fiyatı Yükselişe Geçti

Lookonchain’in sağladığı verilere göre, 0x7838 ile başlayan yeni bir balina seviyesi cüzdan adresi, kısa süre önce dünyanın en büyük kripto para borsası Binance‘ten 7.2 milyon dolar değerinde 4 bin 288 ETH çekti ve çektiği ETH’lerin tamamını stake etti. 0x4b7B ile başlayan bir başka yeni balina seviyesi cüzdan adresi de Binance’ten 16 milyon dolar değerinde 9 bin 530 ETH çekerek stake ederek Ethereum’un yükselişine katkıda bulundu.

Birçok kripto para balinasının dev kripto para borsası Binance’ten yüklü miktarda ETH çekerek stake etmeye yöneldiği süreçte en büyük altcoin’in fiyatı yüzde 3,46 yükselişle bin 735 dolardan işlem görüyor. CoinMarketCap verilerine göre ETH’nin piyasa değeri bu yazının hazırlandığı sırada 208.69 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Ethereum’u Çevreleyen Vadeli İşlem ETF’si Hype’ı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) Ethereum vadeli işlem borsa yatırım fonlarına (ETF’ler) yeşil ışık yakma kararı ETH’nin fiyatının güçlü şekilde ivmelenerek yükselmesine neden oldu.

Varlık yönetimi şirketi Valkyrie Funds‘un beliren ETF fırsatını değerlendirerek Ethereum vadeli işlemlerini mevcut Bitcoin vadeli işlem ETF’sine entegre etti. Bu gelişme, Ethereum tabanlı vadeli işlemlerin bir ETF aracılığıyla yatırımcılar tarafından erişilebilir olduğu ilk örneğe işaret ediyor ve potansiyel olarak gelişmiş piyasa istikrarı ve yatırımcı güveninin önünü açıyor.

Aralarında VanEck ve ProShares‘in de bulunduğu diğer bazı önde gelen varlık yönetimi şirketleri de Ethereum vadeli işlem ETF’lerini bugün işleme açmaya hazırlanıyor. Toplamda 9 adet Ethereum vadeli işlem ETF’sinin bugün işlemlere açılması bekleniyor.

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