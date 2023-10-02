  Eski SoftBank Yöneticisinden Çarpıcı Altcoin Hamlesi! Hedefte Türkiye de Var!

Stablecoin piyasasındaki yeni ihraççıların çoğu ABD dolarına sabitlenmiş stablecoin’lere odaklanırken, eski SoftBank yöneticisi Akshay Naheta, Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine sabitlenmiş yeni stablecoin DRAM’i sunarak farklı bir yaklaşım benimsedi.

Yeni Stablecoin: DRAM

42 yaşındaki finans uzmanı Akshay Naheta, emirliğin uluslararası finans serbest bölgesinde DRAM’in ihraççı şirketi DTR’yi kurdu. Naheta, bu girişim için çok sayıda yüksek servet sahibi bireyle bağlantıları olan Hong Kong merkezli bir kuruluş olan DRAM Trust ile güçlerini birleştirdi. Eski SoftBank yöneticisinin Bernstein’daki analistlerin önümüzdeki beş yıl içinde 20 kattan fazla genişleyerek 2.8 trilyon dolara ulaşacağını öngördüğü stablecoin piyasasının sunduğu fırsatı değerlendirmek istediği görülüyor.

DRAM’ler, Türkiye, Mısır ve Pakistan gibi yüksek enflasyonun olduğu ülkelerdeki bireyler için daha fazla istikrar sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca, BAE merkezli stablecoin SWIFT sistemine de bir alternatif olacak. Naheta verdiği son röportajda DRAM için şunları söyledi:

Ana odak noktamız bu ülkelerde banka kullanmayan bireyler. Riskinizi çeşitlendirmek ve ABD dolarının tamamlayıcısı olan bir para biriminde olmak isteyenler düşünüldüğünde buraya yönelebilecek büyük bir para yüzdesi var.

BAE Merkezi Stablecoin DRAM DEX’lerde de Kullanılabilecek

DRAM, Uniswap, Sushiswap ve Pancakeswap gibi merkeziyetsiz borsalarda da işlem görecek. Naheta, ekibinin önümüzdeki günlerde merkezi borsalarla da iş birliği yapma niyeti olduğunu belirtti.

Yeni stablecoin‘in öncelikle ülkenin önemli gurbetçi topluluğu ve yüksek enflasyon oranlarıyla boğuşan Afrika, Orta Doğu ve Asya‘daki çeşitli ülkelere yakınlığı nedeniyle BAE’de büyük ilgi görmesi bekleniyor. Birleşik Arap Emirlikleri dirheminin şu anda küresel ekonomide mütevazı bir konuma sahip olsa da, son zamanlarda daha yaygın bir petro-para birimi olarak tanınmaya başladı.

Naheta, Birleşik Arap Emirlikleri’nin yeni İsviçre olduğunu iddia ederek “Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi büyük bir oyuncu olacağı yepyeni ve yeniden yapılandırılmış bir finansal sisteme geçiyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri konusunda son derece iyimserim. Burası jeopolitik açıdan tarafsız, harika bir ulaşım merkezi ve en iyi turizm destinasyonu olan yeni İsviçre.” dedi.