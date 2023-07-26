Henüz airdrop yapılalı çok uzun bir zaman olmadı ancak ayı piyasalarının zorlayıcı ortamı onu da vurdu. TVL bakımından zirvede olan Arbitrum’un yerel kripto para birimi ARB Coin için güncel görünüm endişe verici. Peki beklentiler neden negatife döndü?

Arbitrum (ARB) Coin Yorum

Arbitrum (ARB) fiyatı, 10 Haziran’dan bu yana devam eden düzeltme formasyonunun içinde ve aşağı doğru kırılma ihtimali gün geçtikçe artıyor. Eğer bu olursa trendin güneye olduğu teyit edilecek ve en kötü senaryoda yeni yıllık dibe ulaşıldığını göreceğiz.

Fiyat hareketi, RSI okumaları ve dalga sayısı trendin düşüş yönünde olduğunu gösteriyor. Bu nedenle olası kırılma bunlar tarafından da destekleneceği için satıcılar kayıplarını azaltmak için aceleci davranabilir.

ARB Coin Grafik Yorumları

16 Temmuz’da ARB fiyatı 1,25 dolarlık yatay alandan çıktı. O zaman iyat kırılmış gibi görünüyordu ve bu yeni bir yukarı doğru hareketin başlangıcıydı. Fakat ARB fiyatı kısa bir süre sonra bölgenin altına düştüğü için bunun doğru olmadığını gördük. Bu bize son kırılmanın sadece bir sapma olduğunu göstermektedir. Benzer olaylar aşağı yönlü hareketleri tetikleyebildiği için yukarıda saydığımız sebeplere ek olarak bu durum da düşüşü destekliyor.

ARB fiyatı 24 Temmuz’da yükselen bir paralel kanalın destek çizgisinin altına düştüğünde düşüş eğilimi daha da güçlendi. Bu tür kanallar genellikle düzeltici hareketler içerir. Bu nedenle, bu kanalın kırılması trendin düşüş yönünde olduğunun bir başka işaretidir.

Kısa vadede altı saatlik teknik analiz, günlük zaman dilimindeki düşüş okumalarıyla uyumludur. Bunun ana nedeni dalga sayımıdır. Dalga sayımı, tamamlanmış bir A-B-C düzeltici yapısını göstermektedir. Bu, A ve C dalgalarının örtüşmesi ve yükselen bir paralel kanalın varlığı nedeniyle belirgindir. Kanalın destek çizgisinin altında belirleyici bir kapanış sayımın doğruluğunu teyit edecek.

Olası düşüş senaryosunda 1,05 ve 0,9 dolar hedefleri ziyaret edilebilir. Yukarıda sayılan düşüş yönlü okumaların tersine dönebilmesi için ARB Coin fiyatının C dalgasının üzerine çıkması gerekir. Bu da 1,35 dolar üstü kapanışlarla fiyatın 1,65 doları hedeflemesi anlamına geliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.