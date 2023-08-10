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  •   En İyi İkinci Altcoin: Binance CEO’suna Rağmen 6 Ayda 669 Milyon Dolar Gelir Elde Ettik!

En İyi İkinci Altcoin: Binance CEO’suna Rağmen 6 Ayda 669 Milyon Dolar Gelir Elde Ettik!

Özet

  • - USDC ihraççısı Circle yılın ilk yarısında 669 milyon dolar gelir elde ettiğini açıkladı.
  • - Circle CEO'su Binance CEO'su tarafından hedef alındıkları için piyasa değerlerinin düştüğünü söyledi.
  • - Binance CEO'su geçtiğimiz yıl USDC paritelerini kaldırdı ve geçtiğimiz günlerde Tether'ı hedef aldı.
  • - Piyasaya etkisi: Nötr
18:40
10 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Alanındaki en iyi ikinci kripto para olan USDC’nin arkasındaki şirket bugün ilk iki çeyreğe dair açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde en büyük rakibi Tether’ın milyar dolarlık kazanç duyurusundan bahsetmiştik. Bu duyuru Binance CEO’sunun USDT’yi hedef almasının ardından gelmişti.

USDC Haberleri

Circle yılın ilk yarısında 779 milyon dolar gelir elde ederek 2022 yılının tamamı için öngörülen 772 milyon dolarlık geliri şimdiden aştı. İlk yarıda 219 milyon dolar kâr elde etti. Circle, PayPal Holdings Inc gibi kripto dışındaki yeni rakiplerin oyuna dahil olmasıyla son kazanç duyurusunu paylaştı. Circle’ın USD Coin’inin dolaşımdaki miktarı yılın başındaki 45 milyar dolardan yaklaşık 26 milyar dolara düştü. En büyük stablecoin olan Tether ise aynı dönemde büyüme kaydetti. Circle’ın CEO’su Jeremy Allaire bu düşüşün Binance tarafından alınan USDC kararıyla tetiklendiğini söyledi. Hatırlarsanız yaklaşık 1 yıl önce Binance ani bir kararla USDC paritelerini kaldırmıştı. Sonrasında Coinbase borsasını Grayscale varlıkları üzerinden hedef alsa da CZ geri adım atmak zorunda kaldı.

Circle, gelirinin çoğunu dolar mevduatları ve kısa vadeli Hazine tahvilleri gibi stablecoin’i destekleyen varlıklardan elde ettiği faiz geliri yoluyla elde ediyor ve bu sayede son faiz artışları şirketin gelirine katkıda bulundu.

Binance ve Stablecoinler

Binance CEO’su stablecoinlerle ilgili attığı adımlarla 1 yıldır gündem oluyor. İlk olarak geçtiğimiz yıl USDC’nin delist edildiğini açıkladı. Ardından Coinbase borsasını GBTC karşılığı olarak tutulan BTC konusunda hedef aldı. Ardından Coinbase CEO’su halka açık bir şirketi hedef aldığı için ceza alabileceği konusunda onu uyardığında geri adım attı. O günlerde CZ şüpheli gördüğü her durumu Twitter (X) hesabından yüksek sesle dile getireceğini söylemişti. Ancak bugüne kadar Justin Sun’ın girdiği çetrefilli işleriyle ilgili yorum yapmıyor oluşu şüpheye neden oluyor.

Stablecoinlerin piyasa değeri değişimi

Yoksa Binance CEO’su sadece rakiplerini mi hedef alıyor? Tether CTO’su geçtiğimiz günlerde CZ tarafından hedef alındıktan sonra bunu sordu. Şirketin yeni destek eklediği stablecoini duyurmasının ardından kendilerini hedef almasının şüpheli bir durum olduğunun altını çizdi.

Binance USD’nin ABD tarafından baskı altına alınmasının ardından dünyanın en büyük kripto borsası alternatif stablecoinleri platformunda listelemeye başladı.

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