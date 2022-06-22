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En Büyük Stablecoin USDT Zemin Kaybetmeye Devam Ediyor!

Ethereum ağında, USDC'nin gerçek hacmi son 24 saatte USDT'nin hacminin yaklaşık iki katına çıktı. Bu, en büyük stablecoin USDT'nin hakimiyetinin sona erdiğinin bir diğer işareti olabilir.
10:21
22 Haziran 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Circle’ın stablecoin‘i USD Coin’in (USCD) Ethereum ağındaki günlük gerçek hacmi 21 Haziran’da en büyük stablecoin’in ihraççısı Tether’in USDT’sinin iki katına çıktı. Bu son gelişme, en büyük stablecoin USDT’nin hakimiyetinin sona erdiği tartışmalarını alevlendirdi.

Gerçek Hacimde USDT’yi Geçti

Kripto para piyasası veri sağlayıcısı Messari’ye göre, Circle’ın USDC‘sinin 21 Haziran’da Ethereum ağındaki günlük gerçek hacmi 1.1 milyar dolara çıktı. O tarihte USDT’nin günlük gerçek hacmi ise 579 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Messari’nin gerçek hacim metriği, yalnızca “önemli ve meşru kripto para işlem hacimlerine” sahip olduğuna inanılan borsalardan gelen verilerin derlenmesiyle hesaplanıyor ve bu nedenle yaygın olarak kullanılan “toplam hacim” metriğinden oldukça farklı. Gerçek hacim metriğine dahil edilen borsalar arasında Binance, Bitfinex, Bitflyer, Bitstamp, Bittrex, Coinbase Pro, Gemini, itBit, Kraken, Poloniex ve OnChainFX yer alıyor.

USDC Arzı Zemin Kazanıyor

Tether‘in dolaşımdaki arzı, 11 Mayıs’ta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından hızla düştü. O tarihte 83.1 milyar olan dalaşımdaki arz yüzde 20 düşüşle yazım sırasında sekiz ayın en düşük seviyesi olan 67.9 milyarda. USDC’nin arzı 11 Mayıs’tan bu yana yüzde 13 artarak 55.9 milyara kadar çıktı. USDT arzındaki düşüşmesi karşısında USDC arzındaki artışın devam etmesi halinde stablecoin alanında Tether‘in hakimiyetinin sonunun geleceği üzerinde duruluyor.

Layer 1 Blockchain’i Terra‘nın çöküşü ve kripto para kredi şirketi Celsius’un iflasın eşiğine gelmesiyle oluşan zincirleme kazalar, yatırımcıları şüpheye düşürdü ve son 2.5 ayda yaşanan piyasa çöküşleri ile durum daha da kötüleşti. Tüm bu gelişmelerin ardından Tether’i ve stablecoin’i USDT’yi çevreleyen olumsuz söylentiler önemli ölçüde arttı.

Tether, 13 Haziran’da Terra ve Celsius‘un da dahil olduğu felaketlerin rezervleri üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağını belirtmek de dahil olmak üzere, stablecoin’ine olan güveni artırmaya çalışıyor. Buna rağmen yatırımcıların USDT yerine USDC’ye yöneldikleri görülüyor.

Öte yandan Messari’nin gerçek hacim metriği hikayenin tamamını yansıtmıyor gibi görünüyor. CoinGecko, tüm Blockchain’lerde ve borsalarda günlük hacmi 5 milyar dolar olan USDC karşısında USDT günlük hacminin 44 milyar dolar olduğunu bildiriyor. Söz konusu hacim verilerinin ne kadarının, kripto para veya borsaların sayıları şişirmek için yıkama ticaretinde USDT’nin kullanılmasından geldiği ise belirsiz.

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