Okuma Süresi: 3 Dakika

Yakın zamanda Mayıs ayının en başarılı analistleriyle alakalı listeyi paylaşmıştık. Şimdi sıra başarısız olanlarda. Analistlerin tahminlerinde her zaman başarılı olması elbette mümkün değil ve olması gereken de bu. Ancak Mayıs ayında bazıları öyle hatalı tahminlerde bulundu ki adlarını başarısızlar listesine yazdırmayı başardı. İşte detaylar.

En Başarısız Kripto Para Analistleri

Diğer piyasalara göre kripto paralarda tahminde bulunmak son derece zordur. Kriptonun öngörülemezliği analistlerin de işini zorlaştırıyor. Örneğin hisse senedi piyasalarıyla yüksek korelasyon gösteren kripto son 1 aydır özellikle ABD piyasalarındaki toparlanmayı fiyatlayamadı. Hatırlarsanız hisse senetleri düşerken Bitcoin’in teknoloji ETF’ine benzetildiğinden bahsetmiştik. Şimdi bunu da yapmıyor ve kendine özgü bir yol izliyor.

Negentropic Yükseliş Bekliyordu: Olmadı

On-chain kripto analisti Negentropic 17 Mayıs’ta Bitcoin fiyatı için yakında bir yükseliş hareketinin gerçekleşeceğini öne sürdü. Bunun nedeni, fiyat düşüşüne rağmen açığa satış sayısının long pozisyonlardaki artışla eş zamanlı azalıyor olmasıydı.

Fiyat konsolidasyonu sırasında artan açık ilgi genellikle bir ya da diğer yönde keskin bir harekete yol açar. Fikrin temeli sağlam olsa da Bitcoin her zaman beklenti yönünde hareket etmez. Bu hep söylediğimiz ve uyarılarda yer verdiğimiz bir şey. Yükseliş beklentisinin aksine tahmin gününden sonra küçük bir düşüş meydana geldi ve bunu hafif bir yukarı yönlü hareket izledi.

Beklenen büyük yükseliş gerçekleşmedi.

TheMoonCarl Düşecek Dedi: Düşmedi

İki analistin de farklı yönlerde uç hedefler vermesi ve Bitcoin fiyatının neredeyse dümdüz bir grafik oluşturması, bu gerçekten komik bir durum. Çoğu analist yüksek volatilite beklerken Bitcoin fiyatı çıldırtan derecede yatay seyrediyor. Ara yükseliş ve düşüşlerin ardından fiyat adeta sağlıklı bir insanın EKG grafiğindeki çizgiler gibi dar aralıkta yüzüyor.

Tanınmış kripto analisti TheMoonCarl, Bitcoin fiyat grafiğinde azalan üçgen formasyonunun bir grafiğini tweetledi. Alçalan üçgen bir düşüş formasyonu olarak kabul edilir. Onun hedefi fiyatın 22.600 dolara kadar düşeceği yönündeydi. Ancak Bitcoin ne yukarı ne aşağı büyük ölçüde dümdüz ilerledi.

Ancak, BTC fiyatı bu formasyondan kopmadı. Aksine, uzun bir alt fitil oluşturdu. Başka bir başarısız kırılma girişiminden sonra, fiyat aslında üçgenin destek hattını geri aldı ve direnç hattına taşındı. Üçgen halen geçerli ve destek kırılırsa 22.600 dolara düşüş yaşanabilir. Direnç aşılırsa 29.600 dolar hedefleniyor.