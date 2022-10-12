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Elon Musk Parfüm İşine Girdi, Dogecoin (DOGE) Yükseldi!

Ünlü milyarder Elon Musk'ın parfüm işine girmesi popüler köpek temalı kripto para Dogecoin'in (DOGE) yükselmesine neden oldu.
12:45
12 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ünlü milyarder Elon Musk, bugün The Boring Company’nin ön siparişe açtığı Burnt Hair (Yanık Saç) adlı parfümün satışında Dogecoin (DOGE) kabul edeceğini açıkladı. Bu açıklamayla birlikte DOGE fiyatı yüzde 3’ün üzerinde hızla yükselerek 0,057 dolardan 0,060 dolara çıktı.

Elon Musk “Yanık Saç” Adlı Parfümü Tanıttı

Elon Musk, bugün attığı bir dizi tweet’te The Boring Company‘nin ön siparişe açtığı Burnt Hair (Yanık Saç) adlı parfümünün tanıtımını yaptı. Musk’ın şişesi 100 dolar olan parfümün tanıtımını yapmak için tweet atmak dışında kişisel Twitter hesabının biyografisini “Parfüm Satıcısı” olarak değiştirmesi dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan ünlü milyarderin müşterilerin Burnt Hair adlı parfümü DOGE ile de satın alabileceğini açıklaması Dogecoin topluluğunu heyecanlandırdı.

The Boring Company’nin Yanık Saç adlı parfümü 2023’ün ilk çeyreğinde satışa sunulacak. The Boring Company, Yanık Saç adlı parfümü ile ikinci ürününü piyasaya sürmüş olacak. Şirket, bundan önce propanla çalışan “Not-A-Flamethrower” adlı alev makinesini piyasaya sürmüş ve 20 binden fazla ürün satışına imza atmayı başarmıştı. Parfüm işine girmesiyle dalga geçen bazı takipçilerine rağmen Musk’ın Yanık Saç adlı parfümünün 10 bin şişeden fazla ön sipariş ile büyük ilgi gördüğü açıklandı.

Dogecoin topluluğu, ünlü milyarderin parfüm işine girmesiyle en büyük köpek temalı kripto para DOGE’a olan bağlılığını göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirmekle meşgul.

Dogecoin (DOGE) Fiyatı Yükseliyor

Kripto para piyasaları 13 Ekim’de açıklanacak olan ABD’de Eylül ayına ilişkin TÜFE verileri (enflasyon verileri) öncesinde ve güçlenerek yükselişini sürdüren ABD dolar endeksi (DXY) ile baskı altında kalmaya devam ediyor. Bitcoin ve Ethereum fiyatı yatay bir trendde hareket etmeye devam ederken Musk’ın müdehalesi ile DOGE yönünü yukarı çevirmiş durumda.

Dogecoin fiyatı, Musk’ın parfüm tanıtımının ortasında bir günde yüzde 3’ün üzerinde yükseldi. Fiyat yükselse de işlem hacminin yatay seyirde olması altcoin’e olan trader ilgisinin düştüğünü yansıtıyor. Popüler köpek temalı kripto para, sert geçen kripto kışının ortasında tutunma mücadelesi verirken 7.99 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük 10’ncu kripto para. DOGE, yazım sırasında 0,060 doların üzerinde, 0,06046 dolardan işlem görüyor.

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