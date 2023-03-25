Kripto para piyasasının yakından takip eden herkesin bildiği gibi Terra, bundan birkaç ay önce piyasaya adeta damga vurdu.

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Kripto para piyasasının yakından takip eden herkesin bildiği gibi Terra, bundan birkaç ay önce piyasaya adeta damga vurdu. Ancak ortaya çıkan gelişmeler hiç iç açıcı değildi ve piyasa toparlanmış olsa da Terra için işler iyiye gitmiyor gibi görünüyor.

LUNA ve LUNC Son Durum

Terra Luna’nın dolar sabitini kaybetmesinden sonra Terra Classic olarak yeniden adlandırılan ve LUNC ticker’ı ile piyasalarda yer almaya başlayan altcoin, hala dolar sabitini sağlayabilmiş değil. Pek çok piyasa uzmanına göre ise bu sabit sağlanamayacak. LUNC, yazının kaleme alındığı sırada 0,0001214 dolardan işlem görüyor ve işlem grafiğinin de oldukça volatil olduğu ifade edilebilir.

Son 24 saat içinde yüzde 1,5 oranında bir düşüş yaşayan LUNC, 716,6 milyon dolar gibi düşük bir piyasa değeri ile piyasada 63. sırada yer alıyor.

Bunun yanında dolar sabitinin kaybedilmesinden sonra LUNA ticker’ı ile yeni oluşturulan kripto para biriminde de çok iç açıcı bir tablo olmadığını ifade edebiliriz. LUNC gibi son 24 saat içinde değer kaybeden LUNA, yazının kaleme alındığı sırada 1,28 dolardan işlem görüyor.

Şu an için analistler hem LUNA’nın hem LUNC’nin spekülatif varlıklar olduğunu düşünüyor. Bu da iki kripto para biriminde de ani düşüş ve yükselişlerin olabileceğ anlamına geliyor. Yani hem LUNA hem LUNC, günlük işlem yapan trader’lar için doğru işlemler yapılması halinde bir fırsat haline gelirken, tecrübesi yatırımcıların bu iki kripto para birimine mesafeli durması gerektiği düşünülüyor. Ancak tabii ki kara siz yatırımcıların…

Do Kwon Tutuklandı

ABD’li savcılar, Terraform Labs’ın kurucu ortağı Do Kwon‘u yatırımcılara en az 40 milyar dolara mal olan bir kripto para dolandırıcılığı düzenlemekle suçluyor. Uzun zamandır kaçak durumda olan Kwon’un Karadağ’da yakalanmış olması ise bu hafanın önemli gelişmeleri arasında yer alıyor.