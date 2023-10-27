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Elinde Bu Altcoin’den Olana Kötü Haber! Açıklama Geldi!

Özet

  • Ethereum geliştiricileri Dencun güncellemesinin bu yıl uygulanamayacağını doğruladı.
  • Gecikmenin nedeni olarak fikir birliği katmanı ve yürütme katmanı için geliştirici istemcileri arasında anlaşmazlık gösterildi.
  • Güncellemenin ertelenmesi, Ethereum ağı ve altcoin kralı ETH'nin fiyatı üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
09:07
27 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Ethereum geliştiricileri fikir birliği katmanı ve yürütme katmanı için geliştirici istemcilerin kendi aralarında anlaşmazlık içinde olmalarından dolayı Dencun güncellenmesinin bu yıl uygulanamayacağını doğruladı. Ağın geliştirme tarafındaki bu gecikme ETH‘nin fiyatı üzerinde daha fazla baskıya neden olabilir.

Ethereum Ağındaki Fikir Birliği Sorunları

Ethereum geliştiricileri, geçtiğimiz ay yeni Holešky test ağını (testnet) programın gerisinde kalarak başlatmışlardı. Ayrıca, genel fikir birliği Aralık ayında güncellemenin tamamen test edilmesinin pek olası olmadığı yönündeydi.

26 Ekim’de Ethereum’un çekirdek geliştiricilerinin tamamının önde gelen anonim geliştirici Potuz ile fikir birliğine vardıkları görüldü. Bundan önce Potuz, 2023 yılında bir ana ağ fork’unun uygulanmasının mümkün görünmediğini açıklamıştı. Potuz, son birkaç ay içinde güncellemeyi test etmek için kurulan on geliştirici ağında (devnet) ortaya çıkan kalıcı fikir birliği sorunlarının altını çizerek, sürecin sorunlarla dolu olduğunu belirmişti.

Ethereum istemcileri iki ana kategoriye ayrılmaktadır; yürütme katmanı istemcileri ve mutabakat katmanı istemcileri. Mutabakat katmanı istemci ekiplerinin aksine yürütme katmanı istemci ekipleri yaklaşan test ağları için iyi hazırlandıklarını bildirdi. Bir Geth geliştiricisi olan Lightclient, Go Ethereum projesi için kod, dosya ve revizyon geçmişinin saklandığı ana dijital çalışma alanına atıfta bulunarak, “Oldukça iyi bir noktadayız, şu anda pek çok şey Master’da” dedi.

Bu hafta Devnet 10’un lansmanı yapıldı ve yürütme istemcilerinin Goerli test ağında daha geniş bir teste geçmesi planlandı ancak Prysm’den Potuz bu fikirle ilgili çekincelerini dile getirerek “Goerli’de tam bir istemci fork’u olması konusunda kesinlikle rahat değilim. O tarafta hala çok önemli ve derin değişikliklerin uygulanması gerektiğini görüyorum.” dedi.

Ethereum Dencun Güncellemesi Hakkında

Proto-Danksharding adı verilen Ethereum ölçeklendirme iyileştirmesinin güvenliğini sağlamak için geliştirilen Dencun güncellemesi gelişmiş kriptografi tekniklerini kullanmaktadır. KZG Ceremony, her biri bir gizliliğe katkıda bulunan ve bunu önceki girdilerle birleştirmek için hesaplamalar yapan birden fazla katılımcıyı içermektedir. Bu süreç, Proto-Danksharding‘in ayrılmaz bir parçası olan KZG Commitments kriptografik şeması için kritik bir bileşen olan “yapılandırılmış referans dizesinin” (SRS) oluşturulmasına yol açıyor.

Bu iş birlikçi çabanın nihai sonucu olarak güncelleme Ethereum ağına entegre edilecek. En az bir dürüst katılımcı KZG Ceremony dahil olduğu sürece, tüm kurulum güvenli kalmaktadır. Aylar süren katkı toplama sürecinin ardından şu anda toplam 141 bin 416 katılımcı yüksek düzeyde kurulum güvenliği sağlıyor. Öte yandan, Ethereum ölçeklendirme projesi Scroll da ise süreç iyi gidiyor ve kısa süre önce TVL’si 15 milyon doları aştı.

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