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El Salvador İçin Dikkat Çeken İddia: Amerika Kıtasının Yeni Finans Merkezi

Özet

  • El Salvador Amerika kıtasında yeni bir finans merkezi haline gelebilir.
  • Bitcoin adımı ile dikkat çeken ülkede ekonomi hamleleri de yakından takip ediliyor.
  • Başkan Nayip Bukele, Bitcoin stratejisi ile ülke borçlarını ödemek istiyor.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
19:00
29 Ekim 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Yeni bir iddiaya göre El Salvador, Singapur’un izinden giderek Amerika kıtasında yeni bir finans merkezi haline gelebilir. Yatırım yönetim firması VanEck’in strateji danışmanı Gabor Gurbacs, 28 Ekim’de X üzerinden yaptığı paylaşımda bu konuyu portföy yöneticilerine ve varlık tahsisi yapan yatırımcılara sık sık bahsettiğini açıkladı. Ülke hükümetinin attığı adımlar birçok finans şirketi tarafından yakından takip ediliyor.

El Salvador İçin Singapur Yorumu

Singapur’un 1990’ların sonunda attığı adıma benze şekilde Gurbacs, yeni sermaye yatırımları ve göç politikasının önümüzdeki birkaç yıl içinde El Salvador’un artan ekonomik büyümesinin arkasındaki ana itici güçler olmasını bekliyor. Ünlü ismin bu tahmini ABD’li yayıncı Max Keiser’in 28 Ekim’de paylaştığı Özgürlüğün Yeni Ülkesi El Salvador’a Taşının başlıklı paylaşımına yanıt olarak geldi.

El Salvador’da yaşayan Keiser, Orta Amerika ülkesinin herkesin radarında olması için başlıca nedenler olarak Bitcoin ve ABD dolarının resmi para birimleri olmasını, ülkede suç oranının az olmasını ve harika plajlar ile ülke kahvesini methetti.

Ülkenin yükselen ekonomi statüsü, Nayip Bukele’nin Haziran 2019’da ülkenin başkanı olarak seçilmesiyle daha da dikkat çeken bir hal aldı. El Salvador’un devlet tahvilleri bu yıl diğer birçok gelişmekte olan piyasadan daha iyi bir performans göstererek Ağustos ayına kadar %70 gibi göz kamaştırıcı bir getiri sağladı. Ayrıca bu durum JPMorgan ve diğer büyük finans şirketlerinin de dikkatini çekti.

El Salvador’un Yükselişi

Nayip Bukele başkanlığında El Salvador hükümeti Eylül 2021’de Bitcoin’i yasal ödeme aracı olarak tanıdı ve aynı hafta içinde tüm ülke vatandaşları için bir Bitcoin saklama cüzdanı olan Chivo Wallet’ı kullanıma sundu.

Ülke ayrıca 1 milyar dolarlık bir yatırımın ardından Haziran ayında faaliyete geçen Volcano Energy adlı Bitcoin madenciliği işletmesini girişimine güç sağlamak için volkanik kaynaklarından yararlanıyor. Bu doğrultuda ilk madencilik havuzu Ekim ayında Bitcoin madencisi Luxor Technology ile yapılan ortaklığın ardından hayata geçti.

El Salvador, The Bitcoin Standard kitabının yazarı Saifedean Ammous’u Mayıs ayında Ulusal Bitcoin Ofisi’ne ekonomi danışmanı olarak atadı. Ülke hükümeti önümüzdeki beş yıl içinde dış borçlarını temizlemek için Bitcoin biriktirme stratejisini uygulayacak. Ayrıca başkan Nayip Bukele, Nisan ayında teknolojik yenilikler üzerindeki tüm vergileri kaldırmak için cesur bir hamle yaptı ve bu durum daha fazla girişimciyi ve yabancı sermayeyi ülkeye girmek için dikkat çeken bir adım olabilir.

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