  Ekim Ayına Yükselişle Başlayan Bitcoin İçin Korkutan Yorum: Kazançlar Geri Verilebilir

Ekim ayı ile birlikte haftaya yükselişle başlayan Bitcoin, Wall Street açılışında 28.500 dolar direncini hedefledi. Analistler, Bitcoin’in teknik göstergeleri ve direnç seviyeleri konusunda dikkatli olmanın önemini vurguluyorlar çünkü bu faktörler Bitcoin’in kısa vadeli fiyat hareketini etkileyebilir. ABD doları endeksi (DXY) 106,7 seviyesinde bulunuyor ve olası bir kırılma 108 puanın üzerine çıkarak 11 ayın en yüksek seviyesine ulaşma potansiyeli taşıyor.

BTC Ay Kapanışına Dikkat

Bitcoin fiyat hareketi, Amerika Birleşik Devletleri işlem seansının açılışında güçlü kaldı. Ekim ayının ilk seans gününde TradingView’den alınan veriler de bu durumu ispatlıyor. Lider kripto para birimi BTC/USD paritesinin aylık kapanışı 26.970 dolarda tamamlası birçok yatırımcıyı mutlu etmedi. Ancak haftalık kapanışta hızlı kazançlar bu durumu telafi etti.

Popüler yatırımcı ve analist Rekt Capital aylık kapanış hakkında dikkatli olma çağrısında bulundu. X üzerinden yaptığı açıklamada kapanıştan beri %5’lik bir yükseliş görülmesine rağmen uyarıda bulunan yatırımcı aylık grafik ile birlikte açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Bitcoin 27.100 dolarıın (siyah) altında bir aylık mum kapanışı gerçekleştirdi. Teknik olarak siyah Eylül ayı için direnç olarak sağlamlaştırıldı.”

Rekt Capital bu uyarının Ekim ayında yaşanan kırılmanın devam etmesi halinde geçersiz olacağını sözlerine ekledi. Ancak Bitcoin fiyatının direnç altında kapanış yapması Ekim ayında yaşanan yükselişin bir fitil olarak sonuçlanma riskinin olacağını da sözlerine ekledi:

“Bitcoin daha önce %8’e varan yukarı yönlü fitiller sundu. Şu anda BTC bu ay %4,5 artış gösterdi. Yani teknik olarak 29.400 dolara (%8) kadar olan her şey teorik olarak yukarı yönlü bir fitil olarak sonlanabilir.”

DXY Yükselişi Endişe Verici

Kripto topluluğunda ise analistler borsa emir defterlerinde yaşanan umut verici sinyallerin devam ettiğini açıkladı. Bir diğer ünlü yatırımcı Skew ise X üzerinden Wall Street açılışıyla spot piyasanın vadeli işlem piyasası ile olan uyumsuzluğuna dikkat çekti.

Bugün Bitcoin’in yanı sıra ABD doları da günün yeni zirvelerine ulaşma konusunda Bitcoin kadar istekli davrandı. Kongre’den gelen olumlu haberin ardından ABD dolar endeksi (DXY) geçen haftalarda görülen kayıpların ardından toparlanma yaşadı.

Yazının yazıldığı sırada DXY 106,7 seviyesindeydi ve 2023 yılının en yüksek seviyesinden yalnızca 0,2 puan uzaktı. Kripto para analisti Nebraskan Gooner’a göre DXY cephesinde olası bir kırılma 108 puanın önünü açacak ve 11 ayın en yüksek seviyesi bu sayede görülecek.