Efsanevi İsimden Bitcoin (BTC) Yorumu: Hedef 70.000 Dolar!

Piyasaların efsanevi ismi Peter Brandt, Bitcoin (BTC) için tüm zamanların yeni en yüksek seviyelerini (ATH) öngören bir yükseliş grafiği paylaştı. Analist kullandığı yöntemi grafiklere takipçilerine açıkladı.

BTC’de 70.000 Dolar Hedefi

Kıdemli analist lider kripto para biriminin 70.000 dolar seviyesini aşması için olası bir zaman grafiğini detaylandırmak için yaklaşık iki yıldır kullandığını söylediği planını paylaştı. Peter Brandt konu hakkındaki açıklamalarında şunları söyledi:

Herhangi bir pazarın gelecekteki yolunu bildiğini söyleyen herkes yanılabilir. Piyasalar her zaman sürpriz yapacaktır. Ancak bu sorumluluk reddi beyanıyla şunu düşünüyorum: 1. BTC’nin dibi 2. Yeni ATH’ler 2024’ün 3. çeyreğine kadar gelmeyecek 4. Bu arada Chop festivali. Bu planı yaklaşık 2 yıldır kullanıyorum.

Uzman isim Peter Brandt, Bitcoin’in yaşam döngüsünü yükseliş hissiyatına ve ardından konsolidasyon dönemlerine ayırıyor. BTC’nin 2024 ortasına kadar uzun vadeli aralığını kıracağını ve ardından yılın üçüncü çeyreğinde yeni zirvelere ulaşacağını öne sürüyor.

BTC’de Kısa Vadeli Tahmin

Lider kripto para biriminde kısa vadeli görünümü de ele alan Peter Brandt Bitcoin’in mevcut ivmesinin, 32.000 dolar seviyesinin üzerindeki ikna edici kırılmaya dayanarak onu 40.000 dolara yaklaştıracak yeterli güce sahip olduğunu belirtti.

Brandt geçtiğimiz dönemlerde Bitcoin’in sonuçta alanın hakim kripto para birimi haline geleceğini ve çoğu altcoin’in geçerliliğini yitireceğini öngörmüştü. Analist konu hakkında şunları söyledi:

Benim önyargım Bitcoin’in tüm taklitçileri gömeceği yönünde. Eninde sonunda tek bir ‘Tepenin Kralı’ olacak ve o da Bitcoin olacak… Bitcoin, eski bir kripto paradır ve tüm hayali kripto taklitçilerinden daha uzun süre dayanacak ve daha değerli olacaktır.

Sonuç olarak Peter Brandt, Bitcoin’in 70.000 dolar ATH’yi 2024’te göreceğini belirtiyor, diğer altcoinlerin geride kalacağına ve Bitcoin’in lider olacağına inanıyor. Yazı kaleme alındığında Bitcoin, 2023 için yeni bir yüksek seviye olan 35.000 dolar seviyesinin hemen altında işlem görüyor.