  Efsaneleşen Analist Yine Sahnede! Bu 2 Altcoin’de “Eksponansiyel” Büyüme Bekliyor!

Tecrübeli kripto para analisti The Flow Horse, mavi çipli sınıfında yer alan Ethereum (ETH) tabanlı merkeziyetsiz oracle ağı Chainlink‘in LINK’inin dikkat çeken düşüşünün ardından önemli bir sıçrama için hazırlandığını ileri sürdü. Dahası analist yapay zeka tabanlı altcoin Fetch.ai‘deki (FET) yükselişin devam etmesini beklediğini söyledi.

Analistin LINK ve FET Yorumu

Anonim kripto para analisti The Flow Horse, sosyal medya platformu X’teki kişisel hesabından merkeziyetsiz oracle sağlayıcısı Chainlink’in token’i LINK’in bu ayın başında elde ettiği kazançları geri vermesinin ardından yükselişe devam etmeye hazır göründüğünü söyledi.

Analist yaptığı LINK yorumunda “LINK’i yeniden satın aldım ve daha fazlasını almak istiyorum. Şimdiden yüzde 22 geri çekildi ve 12 dolara kadar çıksa bile sert bir sıçrama yapacağımızı düşünüyorum. Açık pozisyonlar tamamen kapandı ve buna rağmen fiyatı ayakta kaldı.” dedi.

Yapay zeka odaklı altcoin Fetch.ai’nin FET‘ini de yakından takip ettiğini belirten The Flow Horse, altcoin’in mevcut yükseliş trendini koruduğu müddetçe düşüşlerde FET alarak biriktireceğini söyledi. Analist “FET yükseliş trendi içinde kalmaya devam ettiği müddetçe her düşüşte biriktireceğim bir altcoin. Yine, yapay zeka yeni olan tek anlatı.” dedi.

Analistten Altcoin’ler İçin “Yeteri Kadar Sermaye Yok” Uyarısı

Anonim kripto para analisti her ne kadar LINK ve FET’te yükseliş bekliyor olsa da piyasada tüm altcoin‘lerin uzun süre yükselmesini sağlayacak yeteri kadar sermaye olmadığını ve parlayan birçok altcoin‘in eninde sonunda söneceği konusunda ise uyardı. The Flow Horse bu konuda yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı: