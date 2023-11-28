Efsane Bitcoin Analisti Müjde Verdi! BTC Artık Bu Seviyeye İnmeyecek

Stok akış modelini (S2F) modelini yaratmasıyla tanınan ve piyasa analizinde saygın bir yere sahip olan PlanB, kısa bir süre önce hakim görüşten farklı olan kayda değer bir Bitcoin (BTC) fiyat tahmini paylaştı. Piyasadaki mevcut iniş çıkışların ortasında PlanB, X’te yayınlanan bir gönderide Bitcoin fiyatının 35 bin dolar seviyesinin üzerinde kalmaya hazır olduğunu ileri sürdü. Ayrıca kripto paranın doğal hash gücüne dayanan bir grafik sundu.

Arbitraj Dinamikleri ve Bitcoin’in Fiyat Desteği

Kripto para analisti PlanB’nin argümanı, varlığı elektrikle satın alan Bitcoin madencileri ile borsalarda nakit olarak satın alan kullanıcılar arasındaki arbitraj kavramına dayanıyor. Bir Borsa Yatırım Fonu’nun (ETF) devreye girmesiyle potansiyel olarak derinleşecek olan bu arbitrajın, madencilerin benzersiz piyasa avantajlarından yararlanarak bir prim talep etmelerine yol açabileceğini iddia ediyor.

Yaygın olarak kullanılan bir piyasa analiz modelinin yaratıcısı olan PlanB, özellikle kripto para Bitcoin için sürekli olarak ikna edici tahminlerde bulundu. Muhafazakâr bir tahmin olan 100 bin doları savunan PlanB, son zamanlarda dijital para biriminin 65 bin ile 524 bin dolar aralığında seyredebileceğine dair görüşleriyle de tartışmalara yol açtı.

Mevcut Bitcoin Manzarası ve Piyasa Dinamikleri

Devam eden piyasa ayarlamaları ve düşüş eğilimi işaretlerinin ortasında, Bitcoin şu anda 37.106 dolardan işlem görüyor. Bu seviye son 24 saatte %1,07’lik bir düşüşü yansıtıyor. Bu gerilemeye rağmen, varlığın değerlemesi PlanB’nin tahminiyle uyumlu olarak 35 bin dolar destek seviyesinden rahatça uzak kalmaya devam ediyor.

Piyasada yüzde 90 olasılıkla bir spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu (ETF) beklentisinin olması, genel piyasa direncini güçlendirebilecek ilgi çekici bir dinamik ortaya koyuyor. Özellikle, Cathie Wood’un BTC’nin potansiyel olarak 600 bin doların üzerine çıkacağı öngörüsü de dahil olmak üzere çeşitli yükseliş tahminleri, Bitcoin‘in gelecekteki yörüngesini çevreleyen artan iyimserliğin altını çiziyor.

Kripto topluluğu piyasa dalgalanmaları arasında gezinirken, PlanB’nin tahmini, hakim olan düşüş eğilimine meydan okuyarak ve Bitcoin’in acil fiyat desteğine ilişkin farklı bir bakış açısı sunarak bir güvence duygusu enjekte ediyor. İlerleyen aylarda kripto para analisti PlanB’nin tahmininin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu.