dYdX’in kurucusu kripto paraların geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Düzenleyici riskler endişe verici. Popüler DeFi altcoinin kurucusu da tam olarak bu konuya odaklandı ve önemli bir uyarıda bulundu. Peki yatırımcıları bu açıklamalar ne derece ilgilendiriyor?

dYdX Kurucusu

Merkezi olmayan borsa dYdX‘in kurucusu Antonio Juliano, kripto geliştiricilerinin önümüzdeki beş ila 10 yıl boyunca ABD’deki müşterilere hizmet vermeyi unutmaları, diğer pazarlarda denemeler yapmaları ve doğru zaman geldiğinde geri dönmeleri gerektiğini düşünüyor.

25 Ağustos tarihli bir X gönderisinde Juliano, platformun büyümesine ve kullanıcıların benimsemesine odaklandıklarında daha az engelle karşılaşacakları için kurucuların ABD dışındaki pazarlara öncelik vermeleri gerektiğini savundu.

Juliano’nun yorumları özellikle tam olarak kurulmuş platformlar/işletmeler yerine yeni başlayanlara odaklanmıştı, çünkü yurtdışında daha dostane pazarlarda daha hızlı ölçeklenebileceklerini düşünüyor.

“Kripto geliştiricileri şimdilik ABD’li müşterilere hizmet vermekten vazgeçmeli ve 5-10 yıl içinde yeniden dönmeye çalışmalı. Bu zahmete/uzlaşmaya gerçekten değmez. Pazarın çoğu zaten denizaşırı ülkelerde. Orada yenilik yapın, PMF’yi [ürün pazar uyumu] bulun, sonra daha fazlasını yapın.”

ABD ve Kripto Paralar

ABD hükümeti kripto düzenlemesi yapma konusunda ayak sürümeye devam ederken Juliano, kripto sektörünün ABD politikası üzerinde daha fazla söz sahibi olabilmesi için daha da büyümesi gerektiğini öne sürdü. Bu nedenle, bu arada girişimcilerin ya da startup’ların yurtdışında PMF bulmaya odaklanmasının ve daha sonra büyük kullanıcı tabanlarının onları güçlendirmesi gerektiğini savunuyor.

“ABD kripto geliştiricileri için elbette önemli. Ancak regülasyonlar netleşene kadar enerjinizi daha iyi karşılık alacağınız yerlere harcayın. Kripto yasaları ABD’de netleştiğinde geri dönmek için hazır olun. ABD’nin kripto regülasyonları dünyanın geri kalanı tarafından takip edilecek. Kripto henüz dünya ölçeğinde kullanıma/ürün pazarına uygun değil, bu da politikada henüz fazla etkimiz olmadığı anlamına geliyor. Kullanıcıların (seçmenlerin) ‘bekle, buna ihtiyacım var’ diyeceği kitlesel kullanıma sahip ürünlere ihtiyacımız var.”

Coinbase de özellikle bu konuda benzer açıklamalar yapıyor. Seçmenlerin kriptoyu savunacağı bir noktaya gelme ihtiyacımız var. Eğer siyasilerin, regülasyonları kripto dostu şekilde oluşturmasını istiyorsak dYdX Kurucusunun bahsettiği şey gerçekleşmeli. Dünya gelinde kullanılan başarılı popüler uygulamalara ihtiyaç var.

Coinbase’in CEO’su Brian Armstrong altcoin kurucuna cevap verdi ve şunları söyledi;

“Ne demek istediğinizi anlıyorum. Ama bence tahmin ettiğinizden daha kısa sürede işler yoluna girecek. Tahmin etmem gerekirse muhtemelen önümüzdeki yıla kadar.”

Wintermute CEO’su Evgeny Gaevoy da konuyla ilgili olarak Juliano ile aynı fikirde olduğunu belirtti;