Dünyanın en büyük kimlik ve finans ağını kurma hedefi bulunan Worldcoin (WLD) projesi, dünyanın dört bir yanındaki düzenleyici kurumların açtığı soruşturma altında kalırken yeni bir özelliğin lansmanını yaptı. ChatGPT’nin kurucusu ve CEO’su Sam Altman’ın Worldcoin’i, doğrulanmamış kullanıcıların WLD tokenler’ini rezerve etmesine imkan tanıyan yeni rezervasyon özelliğini duyurdu.

Worldcoin WLD Token İçin Rezervasyon Özelliğini Başlattı

Worldcoin 11 Ağustos’ta World App‘in artık kullanıcıların WLD tokenler’ini almasını kolaylaştırmak için rezervasyon özelliği sunduğunu duyurdu. Kullanıcılar, özellik sayesinde World ID‘lerini doğrulamadan WLD tokenler’ini rezerve ederek ayırtabilecekler. Kullanıcıların rezerve ettikleri WLD tokenler’ini kullanmak için 12 ay içinde bir Orb’u ziyaret ederek iris taramalarını yaptırarak kimliklerini doğrulamaları gerekecek.

WLD tokenler’ini rezerve etmek isteyen kullanıcıların World App’i indirmeleri gerekiyor. Uygulamanın indirilmesinin ardından WLD tokenler’in kullanılabilir hale gelmesiyle rezerve özelliği kullanılabilecek. Bir Orb‘da kimlik doğrulamasının tamamlanmasının ardından rezerve edilen tokenler kullanıcının kullanımına açılacak.

Yükseltmeler, yeni özellik duyuruları ve kimlik doğrulamasını yaptıran kullanıcı tabanındaki dikkat çekici büyümeye rağmen WLD token’in fiyatı satış baskısı altında kalmaya devam ediyor. Uzmanların projeyle ilgili çeşitli sorunlara işaret etmelerinin ortasında WLD token‘in fiyatı, lansman döneminde 3,58 dolarla kaydettiği rekorunun çok altında, son 24 saatte yüzde 4,38 düşüşle 1,70 dolarda bulunuyor.

Worldcoin Düzenleyicilerin İnceleme Baskısı Altında

Dünyanın dört bir yanındaki çok sayıda düzenleyici kurum, gizlilik ve güvenlik endişesini gerekçe göstererek Worldcoin projesi hakkında soruşturma başlatmış durumda. İlk olarak Avrupa’da başlatılan soruşturmaların ardından Worldcoin, Kenya’dan başlayarak Afrika’da da soruşturmalarla karşı karşıya kaldı. Ethereum‘un yaratıcısı Vitalik Buterin‘in de aralarında bulunduğu uzmanlar projeyle ilgili olarak gizlilik ve güvenlikle ilgili endişelerini dile getirirken, Orb ile ilgili kötü tasarım, gizlilik ve güvenlik sorunları ve şirketin bazı iş yapma kararları Worldcoin’in kripto para dünyasından beklediği desteği bulamamasına neden oldu.

Son olarak Arjantin Kamu Bilgi Erişim Ajansı, Sam Altman’ın Worldcoin projesi hakkında veri gizliliği endişesiyle soruşturma başlattı. Ajans soruşturma kapsamında projenin verileri nasıl depoladığı ve kişisel verileri nasıl kullandığını da inceleyecek.