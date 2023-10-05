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  •   Düşüşün Ayak Sesleri Mi Geliyor? XRP’de Balinalar Neden Kaçıyor? 1 Gecede Milyonlarca Dolarlık İşlem Gerçekleşti!

Düşüşün Ayak Sesleri Mi Geliyor? XRP’de Balinalar Neden Kaçıyor? 1 Gecede Milyonlarca Dolarlık İşlem Gerçekleşti!

Özet

  • Ripple-SEC mücadelesi devam ederken bir balina büyük XRP transferi gerçekleştirdi.
  • XRP fiyatı son 24 saatte %1,94 düşüş yaşadı ve 0.52 dolar seviyesinde işlem görüyor.
  • Ripple, Singapur'da önemli bir lisans onayı aldı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
13:10
5 Ekim 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Ripple Labs ile SEC arasında devam eden mücadelede gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yaşanan tüm bu gelişmeleri kripto para yatırımcıları yakından takip ediyor. Belki de oluşabilecek olumsuz bir duruma hazırlıklı olmak adına bir balina tarafından büyük çaplı XRP aktarım işlemi gerçekleştirildi. Bu balina elinde bulunan XRP’nin büyük bir miktarını belki de dikkat çekmemek adına birden fazla cüzdana aktardı. Yaşanan olumlu gelişmelerin ardından bu olayın neden yaşanmış olabileceği ise yatırımcılar arasında soru işaretleri yarattı.

XRP’de Son Durum

Ünlü kripto para işlem takip uygulaması Whale Alert’in X (Twitter) paylaşımına göre, bir balina tarafından işlemin gerçekleştirildiği saat itibariyle 14,24 milyon dolara eşit olan 26,8 milyon XRP token’ı Bitstamp borsasına aktarıldı. Gerçekleşen bu işlemin ardından piyasada gerçekleşebilecek bir satışla ilgili dedikodular da arttı..

Kripto paralarda yaşanan borsaya aktarımlar, yatırımcıların ellerinde bulunan kripto paraları satmak istediklerine işaret edebilir. Bunun tam tersi bir yönde hareket gerçekleştiğinde ise bu durum yatırımcıların kripto paralarını saklamak üzere borsalardan uzaklaştırdıkları anlamına gelebilir.

Gerçekleşen 14 milyon dolarlık işlemin ardından bir büyük işlem daha gerçekleşti. Başka bir balina ise gerçekleştirdiği işlemde Bitso borsasına değeri yazım itibariyle 10,83 milyon dolar olan 20,40 milyon XRP token aktardı.

XRP’de Fiyatı ve Gelişmeler

3 Ekim’de inanılmaz bir olay yaşandı. Büyük davanın yargıcı Analisa Torres, Temmuz 2023’te verdiği özet kararın ardından büyük bir adım daha attı. SEC’e vurulan ikinci bir darbe niteliği taşıyan bu karar temyiz talebinin reddi oldu.

Yaşanan bu olayın ardından, küçük yatırımcıların güveninde de artış yaşanmış görünüyor. Durumun yanı sıra SEC’in talebini reddedildiği gün bir haber de Singapur’dan geldi. Ripple şirketi iştirakiyle önemli bir noktayı daha geride bıraktı.

Şirket, Singapur Merkez Bankası önemli bir karara imza attı ve Major Payments Institution (MPI) lisansı için geçici onay verdi. Bu olay dört aylık bir sürecin ardından yaşandı ve Ripple şirketinin tam MPI lisansı altında Singapur’da dijital ödeme token hizmetleri sunmasına onay verildi.

XRP fiyatını incelediğimizde ise son 24 saatte %1,94’lük düşüş yaşadı. Yazım sırasında 0,523 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Bir günlük hacmine bakıldığında, hacim %38,47 düşüşle 1,01 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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