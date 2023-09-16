X’te 4.6 milyondan fazla takipçisi olan ve en çok satanlar arasında da bulunan ünlü Kanadalı psikolog Dr. Jordan Peterson, 14 Eylül’de ‘bankasızlaşma’ hareketi ve Bitcoin‘in (BTC) “bankaları kullanılmaz bir kurum haline getirmek için bir araç olduğu konusunda bir tartışma başlattı.

Bitcoin ve Bankacılık

Peterson’ın paylaşımının, Macquarie Bank’ın şubelerinin “nakit, çek ve telefonla ödeme hizmetlerini hurdaya çıkarma” yönünde hareket ettiğine ilişkin Avustralya’da yayınlanan haberlere yanıt olarak paylaşılması dikkat çekti.

Avustralya, fiziksel nakit ya da diğer merkezi olmayan araçlarının kullanımını sona erdirmek isteyen tek ülke değilmiş gibi görünüyor. Çoğu Avrupa ülkesinde nakit kullanımı zaten küçük işlemlerle sınırlı durumda ve Nijerya bankaları da ATM’lerinde düşük nakit çekme limitlerine sahip şekilde varlıklarını sürdürüyorlar.

Bu bağlamda Jordan Peterson, insanların bankaları kullanmayı bırakmalarını önerdi. Bitcoin’in hala paralarıyla nakit benzeri bir deneyim arayanlar için alternatif bir araç olabileceğinden “bunu düzeltip düzeltemeyeceğini” sordu.

Bitcoin ve Kripto Paralar

İlginç bir şekilde, Kanadalı psikolog Bitcoin’i küresel parasal işlemler için bir kolaylaştırıcı olarak kullanma iradesini zaten daha önce de vurgulamıştı ve daha sonra fiat tabanlı GoFundMe hizmetlerini kullanmak yerine sınırsız bağış almak için Joe Nakamoto (@JoeNakamoto) tarafından Lightning Network saklama cüzdanlarıyla da bir araya getirildi.

Peterson’ın sorusunu yanıtlayan pek çok ünlü Bitcoin savunucusu, davayı destekleyen yorumlarda bulundu. “What is Money?” podcast’inin sunucusu Robert Breedlove şu açıklamayı yaptı:

Bankalar para kullanma eylemine karşı taraf riski yükler. Kendi kendini muhafaza eden Bitcoin ise karşı taraf riski olmayan bir paradır. Yani evet, Bitcoin bunu düzeltiyor.

Ayrıca, Bitcoin Cash (BCH), Nano (XNO), Monero (XMR), XRP Ledger (XRP), Dash (DASH), ZCash (ZCH), Litecoin (LTC) ve Dogecoin (DOGE) gibi kullanıcılarına merkezi olmayan ve gözetim dışı yollarla nakit benzeri bir deneyim sunmaya odaklanan diğer kripto para ağlarından kripto meraklıları da tartışmanın ortasında kendilerine yer buldular.

Ancak tartışma, Amerika Birleşik Devletleri’nde 2024 seçimleri için başkan adayı olan Aaron Day gibi eleştirmenleri de beraberinde getirdi ve Day şu sözleri söyledi: