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Dünyaca Ünlü İsimden Bitcoin’de Büyük Patlama Öngörüsü! Yüzde 2738 Bekliyor!

Özet

  • BitMEX'in kurucu ortağı ve eski CEO'su Arthur Hayes, Bitcoin'in yedi haneli bir fiyata ulaşacağı öngörüsünü yineledi.
  • Hayes bu öngörüsünü desteklemek için Verim Eğrisi Kontrolü'nü (YCC) işaret etti.
  • Dünyaca ünlü isim YCC'nin Bitcoin'in fiyatını yaklaşık yüzde 2 bin 738 artırabileceğine inanıyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
13:35
3 Kasım 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kripto türevleri borsası BitMEX’in kurucu ortağı ve eski CEO’su Arthur Hayes, Bitcoin‘in (BTC) yedi haneli bir fiyata ulaşacağı yönündeki öngörüsünü yineledi. Hayes en büyük kripto para için ortaya koyduğu bu öngörüsünü destekleyecek gelişmelere dikkat çekti.

Bitcoin’de Yüzde 2 Bin 738’lik Artış

Dünyaca ünlü isim Hayes, Verim Eğrisi Kontrolü (YCC) olarak bilinen bir para politikası aracının Bitcoin’in 1 milyon dolara ulaşması için önemli bir katalizör görevi göreceğini ve bunun mevcut fiyat seviyelerinden yaklaşık yüzde 2 bin 738’lik bir artış sağlayacağını söyledi. 2 Kasım’ın ilk saatlerinde 36 bin dolara varan bir yükseliş yapan Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 3,40 düşüşle 34 bin 265 dolardan işlem görüyor.

Merkez bankaları getiri eğrisi kontrolünü, uzun vadeli tahvilleri mümkün olduğunca çok satın alarak uzun vadeli faiz seviyesini etkilemek ve faizin amaçlanan hedefin üzerine çıkmasını önlemek için kullanmaktadır. Hayes’e göre, Federal Reserve (Fed) sıkılaşırken bile ABD hükümeti tamamen gevşek bir para politikası ortamı sağlıyor.

BitMEX‘in kurucu ortağı ilk olarak bu yılınMart ayında kaleme aldığı bir yazıda yedi haneli öngörüsünden söz etmişti. O dönemde Çin’in para politikasını gevşetmesinin Bitcoin’in 1 milyon dolara fırlamasını tetikleyeceğini savunmuştu.

“Ralli Zamanı Geldi”

Hayes ayrıca Fed’in bu hafta ortasında faizi artırmayı durdurma kararının finansal varlıklar için ralli zamanının geldiğini gösterdiğini söyledi. Kripto para dünyasının ünlü ismi Fed‘in kararının diğer merkez bankalarının para politikasını etkileyeceği ve muhtemelen onları parasal gevşemeye itebileceğini belirterek şunları söyledi:

Bitcoin’in fiyatının artması için artık her şey hazır. Hazine bonolarından BTC ve shitcoin’lere dönüş hızımı artırmaya başlıyorum. Fed iki toplantıdan fazla ara verdiğine göre artık diğer tüm merkez bankalarının para basmak için kılıfı hazır. Çin, Avrupa ve Japonya’dan büyük teşvikler bekliyorum.

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