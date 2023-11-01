  Dünyaca Ünlü CEO’dan Bitcoin’e Boğa Hedefi: “Yeniliklere Hazır Olun!”

BitMEX kurucusu dünyaca ünlü isim Arthur Hayes, bir sonraki kripto para piyasası boğa koşusunun nasıl gelişebileceğine dair bir tahmin ortaya koydu. Ayrıca Uzman isim Arthur Hayes BTC’deki boğa rallisi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Blockworks Macro YouTube kanalındaki bir röportajda Hayes, kripto para birimlerinde her zaman “yeni bir şey” olacağını ve bunun muhtemelen yaklaşan piyasa genişlemesini etkileyeceğini öne sürdü. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
Her zaman yeni yeni bir şey olacak. Son döngüde, Ethereum’dan daha hızlı olacak olan tüm bu L1 (Layer-1) blok zincirleriydi ve belirli bir ekosisteme hitap ediyorlardı. Solana’lar, Aptos’lar ve hepsi… Bunların çoğuyla tek atış hakkınız var. 2021’de devasa bir yükselişte yaptılar ve şimdi herkes şöyle diyor: ‘Aslında pek bir şey yapmadın ve bu yüzden tüm zamanların en yüksek seviyesine tekrar yükseliş yapmayacaksın.’ Bu yüzden önce Bitcoin’in, sonra ETH’nin ve sonra diğer her şeyin bu dizisine inanıyorum. Açıkçası Maelstrom’da tüm döngüleri birlikte konuşuyoruz. Kaliteli altyapıya yatırım yapmak istiyoruz ve saçma sapan meme token’lara yatırım yapmak istiyoruz. Burada para kazanmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla risk sektörünün sonunda ne olacağını düşünmek istiyorsak, yeni bir şey olmalı…
Dünyaca ünlü CEO Arthur Hayes daha önce yapay zekanın (AI) “tarihin en destansı boğa koşusuna” katkıda bulunması çağrısında bulunmuştu. Ancak Maelstrom baş yatırım sorumlusu yapay zekanın yanı sıra oyun, madencilik veya merkezi olmayan depolama gibi kriptonun bir sonraki yükseliş aşamasında diğer anlatıların da rol oynayabileceğini söylüyor. Ancak sonuçta Hayes, bu anlatılardaki token’ların çoğunun spekülatif balonların sonunda ezileceğini belirtti. Uzman isim açıklamalarında şunları söyledi:
Bu yapay zeka kripto anlatısını ortaya koydum, bir madencilik şirketi olan Filecoin’de hissem var ve bunun gibi başka şeyler var. Belirli bir tür Web3 oyunu olabilir, sosyal grafikleri kullanmamızın belirli bir yolu olabilir. Bilmiyorum, ama insanların gerçekte neye odaklandıkları konusunda zamanın ruhunun değiştiğini ve döngünün sonunda kanıtlanmamış yeni projelerin ortaya çıkacağını göreceğiz, insanlar ‘aman Tanrım, kriptoda o kadar çok insan var ki bak’ diyecekler. Oluşturulan tüm cüzdanlarda, tüm bu müşterilere ve tüm bunlara sahip olacağız…’ Ve bu token’lar yükselecek ve yine diğer her şey gibi ezilecekler çünkü tüketicinin benimsemesi zor. İnsanların kökleşmiş davranışlarını değiştirmelerini sağlamak zordur. Yani evet, son döngüyle hemen hemen aynı şekilde sonuçlanacağını düşünüyorum, bu sadece bir sonraki oyunun kurallarını değiştireceğine inandığımız türden şeyler, sadece değişecek.