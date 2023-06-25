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Dünyaca Ünlü CEO’dan Bitcoin’de Boğa Beklentisi: “Yeni Çağ Başlıyor!”

Özet

  • Bitwise CEO'su Bitcoin'de (BTC) bir boğa dönemi başlayacağını belirtti.
  • CEO, beklenen boğa ile kripto paralarda yeni bir çağın geleceğini ön görüyor.
  • ​​Matt Hougan'a göre kripto hisselerinde ciddi artışın yaşanacak.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
21:00
25 Haziran 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en büyük kripto para endeksi fon yöneticisi Bitwise’ın CEO’su, uzun zamandır beklenen bir kurumsal ilgi dalgasıyla beslenen çok yıllı bir boğa piyasasının şimdi başladığını belirtti.

BTC’de Boğa Beklentisi!

Yeni bir Bloomberg röportajında ​​Matt Hougan, kripto para fiyatlarının artan düzenleyici inceleme karşısında inanılmaz bir direnç gösterdiğini söyledi. Matt Hougan, BlackRock’ın Bitcoin’e (BTC) son hareketinin yeni boğa piyasası koşulları için en iyi seçim olabileceğini belirterek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Fiyatlar, FTX fiyaskosunun ardından geçen Kasım ayından bu yana artıyor. Yani bu bir endişe duvarını tırmanıyor ve şimdi dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock’a sahibiz, bayrağını yere dikiyor ve Bitcoin’in önemli olduğunu söylüyor. Bu durum, kurumsal yatırımcıların önümüzdeki beş ila on yıl boyunca sahip olmak isteyeceği bir varlık. Sanırım yeni bir kripto para çağına girdik. Ben buna ‘kriptonun ana akım çağı’ diyorum ve sanırım şu anda yeni başlayan çok yıllı bir boğa piyasasına girdik.

“Kripto Hisselerinde Artış Gelecek!”

Bitwise CEO’su ayrıca sadece varlık fiyatlarının ötesinde yeni bir büyüme faslı olabileceğini ön gördü. Kripto hisse senetlerinin artık ‘çiçek açmanın eşiğinde’ olduğunu belirten uzman isim borsaya giren büyük bir yeni kripto şirketi dalgası olabileceğini vurguladı. CEO açıklamalarında şunları söyledi:

Kripto alanında, Bitcoin ve diğer kripto varlıkları yükselmeye devam ettikçe maddi olarak daha güçlü sonuçlar görecek olan kripto altyapı şirketlerinin bastırılmış bir hat var. Bu yüzden halka arz (ilk halka arz) hattının açılmasını bekliyorum. Daha genel olarak söyleyebilirim ki, kripto hisse senetleri aslında kripto varlık fiyatlarından daha iyi performans gösterdi. Kripto hisse senetleri endeksimiz bu yıl %100’den fazla arttı, bu yüzden kesinlikle daha fazla çıkış göreceğiz. Bu endüstrinin büyük bir hızla büyüdüğünü göreceğiz, bence bu kripto için gerçekten heyecan verici bir an.

Kripto hisse senetleri, dijital varlık piyasalarına veya altta yatan dağıtılmış defter teknolojisine yüksek oranda maruz kalan hisse senetleridir.

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