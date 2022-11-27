Kripto paralar son zamanlarda bekleneni veremezken, Real Vision Bot isimli portföy uzmanı akıllı bot yatırımcıların Bitcoin (BTC) ve bu altcoin’leri tercih ettiğini ortaya koyuyor.

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Kripto paralar son zamanlarda bekleneni veremezken, Real Vision Bot isimli portföy uzmanı akıllı bot yatırımcıların Bitcoin (BTC) ve bu altcoin’leri tercih ettiğini ortaya koyuyor.

Yatırımcı BTC, Ethereum ve MATIC’e Gidiyor!

Yaptırdığı trader anketlerine göre haftalık kripto para sepeti oluşturan ve bu sepetlerinin oldukça iyi performans göstermesiyle bilinen Real Vision Bot isimli portföy uzmanı akıllı bot, son kripto para sepetini paylaştı. Real Vision Bot, her hafta “kovan zihin” temelinde fikir birliğine dayalı algoritmik kripto para sepeti oluşturmak için trader’ların katılımı ile anketler yapar. Sistem bu anketlerin sonuçlarına göre bir kripto para sepeti oluşturur. Botun sağladığı son veriler, Ethereum’un (ETH) yatırımcının ilk tercihi olduğuna işret ediyor. Rapora göre, ETH’den sonra, treader’lar blockchain ölçeklendirme çözümü Polygon’u (MATIC) tercih ediyor. Bitcoin (BTC) üçüncü sırada yer alırken, dördüncü sırada Circle’ın stablecoin’i USD Coin (USDC) bulunuyor.

MATIC, tüm zamanların en yüksek seviyesinden %70 düşüşle an itibariyle 0,85 dolardan işlem görüyor. Ethereum ise rekor seviyesinden %75 uzakta ve an itibariyle 1.219 dolardan işlem görüyor. Botun altcoin portföyü, Polkadot (DOT) ve Avalanche (AVAX), ardından blockchain birlikte çalışabilirlik sistemi Quant (QNT) ve Chainlink (LINK) ile tamamlanıyor. Real Vision Bot’u yönetenlere göre, USDC’ye yapılan yoğun tahsisat, kripto para borsası FTX’in çöküşünün sonuçları ortaya çıktıkça trader’ların riskten kurtulmak istediğinin bir işareti olabilir. Real Vision Bot, analistiMoritz Seibert ve istatistikçi Moritz Heiden tarafından ortaklaşa geliştirildi. Real Vision’a göre, trader’ların görüşlerine dayanan bot tahsisleri, tarihsel olarak piyasadaki en iyi 20 kripto varlığından %20’den fazla daha iyi performans gösterdi.

Ethereum, Sürpriz Yapabilir!

Merge güncellemesi sonrası hayal kırıklığı yaratan Ethereum, yatırımcının odak noktası olmaya devam ediyor. Son dönemde balina birikimlerinde rekorlar kıran, ETH’nin önümüzdeki boğa koşusunda yeni zirvelere çıkması bekleniyor Uzmanlara göre, kripto para piyasasının yeniden eski parlak günlerine dönmesi için Fed’in para politikaında geri adım atması gerekiyor.

ETH, muhtemelen mevcut ayı piyasası döngüsündeki en volatil kripto para birimlerinden biri oldu Makroekonomik koşullar ve Fed’in para politikası nedeniyle son zamanlarda kripto piyasası büyük darbe aldı. Ancak, son dönemde analitik şirketleri Ethereum’da umut vaat eden önemli verileri paylaştı. Ethereum’da staking oranalrı ve benzersiz adres sayısı artarken, deflasyonist mekanizma ise ivme kazanıyor. Bu ETH fiyatına artışı tetikleyebilir.