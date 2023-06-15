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Tarihsel veriler kripto para yatırımcılarının motivasyonunun temelini oluşturuyor. Bugünse önemli bir sinyal veriyor. Altcoinlerin fiyatları 3 yıllık diplere gerilerken yatırımcılar alım için doğru zamanı bekliyor. Peki uzun vadeli yatırım yapmak isteyenlerin nelere dikkat etmesi gerekiyor. Son sinyal bize ne anlatıyor?

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Dünyaca ünlü kripto analisti Michael Poppe kripto paraların içinde bulunduğu döneme değindi. Birçok yatırımcılar daha fazla düşüş yaşanmasını bekliyor. Ancak 9 yıldır doğru çalışan sinyale göre halving’e yaklaşık 10 ay kala altcoinler dibe fazlasıyla yaklaşmış olabilir. 2018 yılı altcoin kümülatif değeri zirvesi (ETH hariç) bugünlerde destek olarak test edildi. Poppe ise halving’e 10 kala alım için doğru zamanın geldiğini söylüyor.

“Altcoin Others.D grafiği bazı ilginç bilgiler veriyor. 2014-2017 döngüsünde, halving’den 10 ay önce dibe vurdular. 2017-2021 döngüsünde, halving’den 10 ay önce dibe vurdular. Şimdi yine 10 ay kaldı ve dibe yakın olabiliriz. Altcoin biriktirin”.

Uzun Vadeli Altcoin Yatırımı

Yatırımcıların dikkat etmesi gereken birçok önemli husus var. Örneğin riskin azaltılması hususu fazlasıyla atlanıyor. Uzun vadeli yatırımcıların önemli bölümü risklerini azaltmak için portföylerinin büyük bölümü Bitcoin’e ayırır. Bu aynı zamanda boğa sezonunda önden yükselen fiyatla kazanç elde ederek henüz yükselişine tam olarak başlamamış altcoinlere giriş fırsatı da verir.

Bazı dikkat edilecek detaylar şunlardır;

Fayda üretmeyen projeler boğa sezonunu göremeden silinip gidebilir. Memecoinler bu noktada oldukça riskli.

bu noktada oldukça riskli. SEC nedeniyle direkt olarak hedef alınan altcoinlere onların özelinde davalar açılabilir bu davalar yıllar sürebilir. Ripple örneğini unutmamalıyız.

nedeniyle direkt olarak hedef alınan altcoinlere onların özelinde davalar açılabilir bu davalar yıllar sürebilir. Ripple örneğini unutmamalıyız. Uzun vadeli yatırımların soğuk cüzdanlarda tutulması borsa (FTX örneği) riskini minimize etmek için önemlidir.

örneği) riskini minimize etmek için önemlidir. Boğa sezonlarında en büyük 100 altcoinde büyük değişiklikler olur. Son boğada parlayan altcoinlerden gerçekten gelecek vadetmeyenlerin yeni dönemde sıralamada gerilediklerini yani beklenen performansı göstermediklerini görebilirsiniz.

Token enflasyonu oldukça önemlidir. Örneğin ETH arzı daralırken (negatif enflasyon) AVAX çift haneli enflasyona sahiptir. Eğer talep enflasyondan hızlı artmıyorsa altcoin beklenen performansı göstermeyebilir.

arzı daralırken (negatif enflasyon) AVAX çift haneli enflasyona sahiptir. Eğer talep enflasyondan hızlı artmıyorsa altcoin beklenen performansı göstermeyebilir. Satış hedefi için belirleyeceğiniz fiyatta piyasa değeri ATH’ını dikkate almalısınız. Örneğin X altcoin için boğa da 10 milyar dolarlık piyasa değeri öngörüyorsanız 2024 ve 2025 ortasında beklenen dolaşım arzında göre birim fiyatı hesaplayın.

Bunlar haricinde sorularınızı yorum olarak da iletebilirsiniz belki bu konu özelinde daha kapsamlı değerlendirmeler de hazırlanabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.