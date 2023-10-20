f Dünya Bunu Konuşuyor! Bitcoin'in Google'daki Dikkat Çeken Yükselişi! › COINTURK

Dünya Bunu Konuşuyor! Bitcoin’in Google’daki Dikkat Çeken Yükselişi!

Özet

  • Google Trends verilerine göre SEC'in bir spot Bitcoin ETF'sine onay verme olasılığı arttıkça "Spot Bitcoin ETF'leri" aramaları arıyor.
  • Bu arama ilgisi, spot Bitcoin ETF'lerine olan büyük ilgiyi yansıtıyor ve yatırımcıların piyasa üzerindeki etkilerini araştırdıklarını gösteriyor.
  • Spot Bitcoin ETF'sinin onaylanması kripto piyasasında kalıcı bir anlatıya dönüşürken, BTC'nin ana akımlaşması için önemli bir gösterge.
  • Piyasaya etkisi: Pozifit
13:05
20 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Google Trends verilerine göre, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) bir spot Bitcoin borsa yatırım fonuna (ETF) onay vereceği ve Bitcoin’in (BTC) geleneksel finans piyasalarındaki kullanımının artacağına yönelik beklenti bireysel yatırımcıları da harekete geçirdi.

Google’da “Spot Bitcoin ETF’leri” Aramalarının Sayısı Hızla Artıyor

Beş yıllık zaman diliminde “spot Bitcoin ETF”sinin Google‘da dünya çapındaki arama ilgisi bu hafta en yüksek değer olan 100 seviyesine ulaşma yolunda ilerliyor ve bu spot Bitcoin ETF’sine dünya genelinde büyük bir ilgi olduğunu gösteriyor. Dahası “Bitcoin ETF”sine yönelik arama ilgisi ProShares’in vadeli işlemlere dayalı ETF’sinin iki yıl önce piyasaya sürmesinden bu yana en yüksek seviye olan 39’a yükseldi. O dönemde “Bitcoin ETF”si için yapılan aramalar 100 seviyesine kadar çıkmıştı.

Diğer bir deyişle gün geçtikçe daha fazla insan spot Bitcoin ETF’leri ve bunların dünyanın en büyük kripto parasının piyasa değerini nasıl etkileyebileceği hakkında bilgi edinmek için yoğun bir şekilde interneti tarıyor. Piyasa katılımcıları, kısa bir süre önce Grayscale lehine olan kritik mahkeme kararına itiraz etmemesinin SEC’in pes ettiğine ve önümüzdeki yılın başında en az bir spot Bitcoin ETF’sine yeşil ışık yakarak likidite kapılarını aralayacağına inanıyor.

Toronto merkezli kripto para platformu FRNT Financial‘in yatırımcılarına gönderdiği bir e-postada ETF’ler için Google arama ilgisindeki artışa atıfta bulundu ve “Spot Bitcoin ETF’sinin onaylanması kripto para piyasasında kalıcı bir anlatı haline geldi ve genellikle BTC’nin ana akımlaşmasının bir barometresi olarak görülüyor” dedi.

Google Trends, Google’da yapılan aramaların çoğunlukla filtrelenmemiş örneklerini sağlar ve arama ilgisini 0 ile 100 aralığında ölçeklendirir. Değer, seçilen bölge ve zaman için grafikteki en yüksek noktaya göre arama ilgisini gösterir. Tepe değeri 100 tarihsel olarak BTC ve Solana‘da (SOL) boğa piyasasının zirvelerine ulaşılması noktasında sinyal sunmasıyla yakından takip edilmektedir.

BTC İçin Spot Bitcoin ETF’sinin Önemi

Spot Bitcoin ETF’sine yönelik iyimserlik, üç ay önce BlackRock gibi geleneksel finans piyasalarındaki ağır topların başvuruda bulunmasının ardından piyasayı sardı. Bitcoin’i olumsuz makroekonomik gelişmelerden izole ederek altcoin kralı Ethereum‘un (ETH) karşısında daha iyi performans göstermesini sağladı.

Bir spot Bitcoin ETF’si, Bitcoin’in vadeli işlem piyasalarındaki fiyatından ziyade direkt Bitcoin’in spot fiyatını takip eder ve ihraççısı tarafından kripto paranın satın alınmasını ve sahipliğini içerir. Kripto paraya sahip olmak zorunda kalmadan Bitcoin’e doğrudan yatırım yapmak isteyen herkes için en uygun yatırım aracıdır.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
SocialFi Çılgınlığında Sıra Arbitrum’da: Cipher Fan Detaylı Analiz ve Airdrop Rehberi
SocialFi Çılgınlığında Sıra Arbitrum’da: Cipher Fan Detaylı Analiz ve Airdrop Rehberi
NFT Pazar Yeri OpenSea’den Yeni Hamle: OpenSea Studio Nedir?
NFT Pazar Yeri OpenSea’den Yeni Hamle: OpenSea Studio Nedir?
İlgili Yazılar
Bitcoin’de Rüzgar Tersine Dönüyor! Ünlü Finans Uzmanından “Fırtına Koptu Kopacak” Yorumu!
Bitcoin’de Rüzgar Tersine Dönüyor! Ünlü Finans Uzmanından “Fırtına Koptu Kopacak” Yorumu!
Bitcoin Ayıları Gafil Avlanabilir! CryptoQuant “BTC Fiyatı Fena Patlayacak” Deyip Tarih Verdi!
Bitcoin Ayıları Gafil Avlanabilir! CryptoQuant “BTC Fiyatı Fena Patlayacak” Deyip Tarih Verdi!
Bitcoin Neden Yükseliyor? Üç Ana Maddede BTC Yükselişini İnceledik
Bitcoin Neden Yükseliyor? Üç Ana Maddede BTC Yükselişini İnceledik
Bitcoin Verisinde Yeni Rekor Kırıldı: BTC Fiyatını Nasıl Etkileyecek?
Bitcoin Verisinde Yeni Rekor Kırıldı: BTC Fiyatını Nasıl Etkileyecek?
Sıcak Gelişme: Grayscale Spot Bitcoin ETF İçin Yeni Gelişme
Sıcak Gelişme: Grayscale Spot Bitcoin ETF İçin Yeni Gelişme
Ünlü Analist Bitcoin’de 2024’ü İşaret Etti ve Ekledi: 200.000 Dolar Olacak ve Bu Seviyede Çıkacağım!
Ünlü Analist Bitcoin’de 2024’ü İşaret Etti ve Ekledi: 200.000 Dolar Olacak ve Bu Seviyede Çıkacağım!
Bitcoin’de Bu 2 Rakam İlk Kez Verildi! Matrixport’tan 2 Sürpriz Tahmin!
Bitcoin’de Bu 2 Rakam İlk Kez Verildi! Matrixport’tan 2 Sürpriz Tahmin!
ABD’li Bankacılık Devinden Bitcoin’de Felaket Tellallığı Yapanlara Şok! 6 Ayınız Kaldı!
ABD’li Bankacılık Devinden Bitcoin’de Felaket Tellallığı Yapanlara Şok! 6 Ayınız Kaldı!
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023