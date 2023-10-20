Dünya Bunu Konuşuyor! Bitcoin’in Google’daki Dikkat Çeken Yükselişi!

Google Trends verilerine göre, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) bir spot Bitcoin borsa yatırım fonuna (ETF) onay vereceği ve Bitcoin’in (BTC) geleneksel finans piyasalarındaki kullanımının artacağına yönelik beklenti bireysel yatırımcıları da harekete geçirdi.

Google’da “Spot Bitcoin ETF’leri” Aramalarının Sayısı Hızla Artıyor

Beş yıllık zaman diliminde “spot Bitcoin ETF”sinin Google‘da dünya çapındaki arama ilgisi bu hafta en yüksek değer olan 100 seviyesine ulaşma yolunda ilerliyor ve bu spot Bitcoin ETF’sine dünya genelinde büyük bir ilgi olduğunu gösteriyor. Dahası “Bitcoin ETF”sine yönelik arama ilgisi ProShares’in vadeli işlemlere dayalı ETF’sinin iki yıl önce piyasaya sürmesinden bu yana en yüksek seviye olan 39’a yükseldi. O dönemde “Bitcoin ETF”si için yapılan aramalar 100 seviyesine kadar çıkmıştı.

Diğer bir deyişle gün geçtikçe daha fazla insan spot Bitcoin ETF’leri ve bunların dünyanın en büyük kripto parasının piyasa değerini nasıl etkileyebileceği hakkında bilgi edinmek için yoğun bir şekilde interneti tarıyor. Piyasa katılımcıları, kısa bir süre önce Grayscale lehine olan kritik mahkeme kararına itiraz etmemesinin SEC’in pes ettiğine ve önümüzdeki yılın başında en az bir spot Bitcoin ETF’sine yeşil ışık yakarak likidite kapılarını aralayacağına inanıyor.

Toronto merkezli kripto para platformu FRNT Financial‘in yatırımcılarına gönderdiği bir e-postada ETF’ler için Google arama ilgisindeki artışa atıfta bulundu ve “Spot Bitcoin ETF’sinin onaylanması kripto para piyasasında kalıcı bir anlatı haline geldi ve genellikle BTC’nin ana akımlaşmasının bir barometresi olarak görülüyor” dedi.

Google Trends, Google’da yapılan aramaların çoğunlukla filtrelenmemiş örneklerini sağlar ve arama ilgisini 0 ile 100 aralığında ölçeklendirir. Değer, seçilen bölge ve zaman için grafikteki en yüksek noktaya göre arama ilgisini gösterir. Tepe değeri 100 tarihsel olarak BTC ve Solana‘da (SOL) boğa piyasasının zirvelerine ulaşılması noktasında sinyal sunmasıyla yakından takip edilmektedir.

BTC İçin Spot Bitcoin ETF’sinin Önemi

Spot Bitcoin ETF’sine yönelik iyimserlik, üç ay önce BlackRock gibi geleneksel finans piyasalarındaki ağır topların başvuruda bulunmasının ardından piyasayı sardı. Bitcoin’i olumsuz makroekonomik gelişmelerden izole ederek altcoin kralı Ethereum‘un (ETH) karşısında daha iyi performans göstermesini sağladı.

Bir spot Bitcoin ETF’si, Bitcoin’in vadeli işlem piyasalarındaki fiyatından ziyade direkt Bitcoin’in spot fiyatını takip eder ve ihraççısı tarafından kripto paranın satın alınmasını ve sahipliğini içerir. Kripto paraya sahip olmak zorunda kalmadan Bitcoin’e doğrudan yatırım yapmak isteyen herkes için en uygun yatırım aracıdır.