Popüler kripto parayla ilgili dün yayınladığımız değerlendirmede risklere dikkat çekerek önemli bir uyarıda bulunmuştuk. Şimdi kripto Twitter’ın önemli bölümü aynı konuya dikkat çekiyor ve tartışmalar büyüdü. Bu tartışmalar ilerleyen günlerde fiyata da olumsuz etki edebileceği için yatırımcıların temkinli olmasında fayda var.

SUI Coin’e Dikkat

Son on-chain metrikler ağda tarihi hareketliliğe dikkat çekiyordu. Ancak bu hareketliliğin arkasındaki gerekçe bunun sahte olabileceğini gösteriyor. Dün de yine bu saatlerde aynı konuya dikkat çekmiş ilerleyen günlerde durumun projeyle ilgili tartışmaları körükleyebileceğini söylemiştik. Öyle de oldu.

Sui Network‘ün on-chain etkinliği, ağ etkinliğinin artmasının ardından topluluğu iki farklı görüşe bölerek bir tartışmaya yol açtı. Günlük işlemler veya günlük aktif kullanıcılar gibi on-chain ölçümler, belirli bir blockchainin popülerliğini veya gücünü gösterir. SUI 8192 oyunu ağdaki işlemlerin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasını sağladı.

Sui Coin Alınır Mı?

Sui günlük işlemi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ancak Artemis bu konuda farklı bir değerlendirme yayınladı.

“Verilerdeki artış, az sayıda işlem bloğundaki çok sayıda durum güncellemesinin bir sonucu değil, kullanıcıların nihayetinde gönderdikleri işlem bloklarının sayısının anlamlı bir şekilde artmasından kaynaklanıyor.”

SUI 8192’nin oyun mekanizması, taşları zincir üzerinde bir işlem olarak hareket ettirmek gibi her bir oyun faaliyetini yayınlamak üzere tasarlanmıştır. Artemis, oyunu 10 dakika boyunca oynayarak 1.000 işlem bloğu eklediklerini söyledi.

Zincir üzerindeki faaliyetler hakkında topluluk üyelerinden gelen karışık görüşler var. Ünlü trader Andrew Kang Twitter’da şunları yazdı;

“Sui rakamlarını yukarı pompalıyor. Grafik iyi görünüyor, piyasa işlemlerin geçerliliği konusunda ayırt edici görünmüyor. Başarana kadar numara yap”.

Diğer çeşitli topluluk üyeleri Sui’nin zincir üzerindeki faaliyetlerini “inorganik ve manipüle edilmiş” olarak nitelendirdi.

Bazı topluluk üyeleri SUI 8192‘nin Sui ağının potansiyelini gösterdiğine ve bazı kullanıcıların etkinlik bittikten sonra da ekosistemde aktif olacağına inanıyor. Şimdilik tartışmalar devam ederken ağın yerel tokeni 0,74 dolardan alıcı buluyor. Günlük kazanımı %10’a yaklaşan altcoin iyimserlerin görüşünü benimsemiş görünüyor. Sahte aktifliğe karşı çıkan diğer grup bu oyunun ağ performansını kanıtlamak için yayınlandığını savunuyor.