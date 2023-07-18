  • CoinTürk
  •   Dün Uyarmıştık Şimdi Herkes Bunu Konuşuyor! Dev Altcoine Dikkat!

Dün Uyarmıştık Şimdi Herkes Bunu Konuşuyor! Dev Altcoine Dikkat!

Özet

  • SUI ağındaki işlem aktifliği SUI 8192 ile rekor seviyeye ulaştı.
  • Topluluk üyeleri aktivitenin sahte biçimde artırıldığını savunuyor.
  • SUI Coin fiyat tüm bu tartışmaları umursamadan günlükte yüzde 10 yükseldi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
21:20
18 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Popüler kripto parayla ilgili dün yayınladığımız değerlendirmede risklere dikkat çekerek önemli bir uyarıda bulunmuştuk. Şimdi kripto Twitter’ın önemli bölümü aynı konuya dikkat çekiyor ve tartışmalar büyüdü. Bu tartışmalar ilerleyen günlerde fiyata da olumsuz etki edebileceği için yatırımcıların temkinli olmasında fayda var.

SUI Coin’e Dikkat

Son on-chain metrikler ağda tarihi hareketliliğe dikkat çekiyordu. Ancak bu hareketliliğin arkasındaki gerekçe bunun sahte olabileceğini gösteriyor. Dün de yine bu saatlerde aynı konuya dikkat çekmiş ilerleyen günlerde durumun projeyle ilgili tartışmaları körükleyebileceğini söylemiştik. Öyle de oldu.

Sui Network‘ün on-chain etkinliği, ağ etkinliğinin artmasının ardından topluluğu iki farklı görüşe bölerek bir tartışmaya yol açtı. Günlük işlemler veya günlük aktif kullanıcılar gibi on-chain ölçümler, belirli bir blockchainin popülerliğini veya gücünü gösterir. SUI 8192 oyunu ağdaki işlemlerin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasını sağladı.

Sui Coin Alınır Mı?

Sui günlük işlemi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ancak Artemis bu konuda farklı bir değerlendirme yayınladı.

“Verilerdeki artış, az sayıda işlem bloğundaki çok sayıda durum güncellemesinin bir sonucu değil, kullanıcıların nihayetinde gönderdikleri işlem bloklarının sayısının anlamlı bir şekilde artmasından kaynaklanıyor.”

SUI 8192’nin oyun mekanizması, taşları zincir üzerinde bir işlem olarak hareket ettirmek gibi her bir oyun faaliyetini yayınlamak üzere tasarlanmıştır. Artemis, oyunu 10 dakika boyunca oynayarak 1.000 işlem bloğu eklediklerini söyledi.

Zincir üzerindeki faaliyetler hakkında topluluk üyelerinden gelen karışık görüşler var. Ünlü trader Andrew Kang Twitter’da şunları yazdı;

“Sui rakamlarını yukarı pompalıyor. Grafik iyi görünüyor, piyasa işlemlerin geçerliliği konusunda ayırt edici görünmüyor. Başarana kadar numara yap”.

Diğer çeşitli topluluk üyeleri Sui’nin zincir üzerindeki faaliyetlerini “inorganik ve manipüle edilmiş” olarak nitelendirdi.

Bazı topluluk üyeleri SUI 8192‘nin Sui ağının potansiyelini gösterdiğine ve bazı kullanıcıların etkinlik bittikten sonra da ekosistemde aktif olacağına inanıyor. Şimdilik tartışmalar devam ederken ağın yerel tokeni 0,74 dolardan alıcı buluyor. Günlük kazanımı %10’a yaklaşan altcoin iyimserlerin görüşünü benimsemiş görünüyor. Sahte aktifliğe karşı çıkan diğer grup bu oyunun ağ performansını kanıtlamak için yayınlandığını savunuyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Gayet Net! Cardano Artık Bitti Mi? XRP Coin Geleceği ve PEPE Coin Yorum!
Gayet Net! Cardano Artık Bitti Mi? XRP Coin Geleceği ve PEPE Coin Yorum!
Herkesin Beklediği LayerZero Airdrop’u İçin Tarih Resmen Açıklanmış Olabilir!
Herkesin Beklediği LayerZero Airdrop’u İçin Tarih Resmen Açıklanmış Olabilir!
40 Dolar İmkansız Değil! Büyük Kazanç Fırsatı Bu Altcoinde Olabilir
40 Dolar İmkansız Değil! Büyük Kazanç Fırsatı Bu Altcoinde Olabilir
0,06 Dolar Mı Olacak? 2 Gözde Altcoine İlgi Neden Bu Kadar Azaldı?
0,06 Dolar Mı Olacak? 2 Gözde Altcoine İlgi Neden Bu Kadar Azaldı?
Binance’in Beklenen Arkham (ARKM) Listelenmesi Gerçekleşti: ARKM Fiyatı Nereye Gidiyor?
Binance’in Beklenen Arkham (ARKM) Listelenmesi Gerçekleşti: ARKM Fiyatı Nereye Gidiyor?
Önde Gelen Altcoin’in Fiyatı Büyük Değişiklikler ve Heyecan Verici Yenilikler Sonrası Yükselişe Geçti!
Önde Gelen Altcoin’in Fiyatı Büyük Değişiklikler ve Heyecan Verici Yenilikler Sonrası Yükselişe Geçti!
Bu 2 Topluluk Altcoin’i Rokete Bağladı! Biri Yüzde 170 Diğeri Yüzde 300 Yükseldi!
Bu 2 Topluluk Altcoin’i Rokete Bağladı! Biri Yüzde 170 Diğeri Yüzde 300 Yükseldi!
Kriptodaki Depremin Ortasında Solana Rakibi Altcoin Rekoru Gördü!
Kriptodaki Depremin Ortasında Solana Rakibi Altcoin Rekoru Gördü!
Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023