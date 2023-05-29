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Kripto para piyasası haftaya hızlı bir başlangıç yaparken ABD doları da Türk lirası karşısında benzer bir açılış gerçekleştirdi. Dolar, sadece sabah saatlerinden itibaren %0,65 yükseliş kaydederek aslında kısa sürede 20 seviyesinin üzerinde kalacağını belli etti ve 20,09’a kadar yükseldi. ABD dolarında görülen bu hareketlilik, Kapalıçarşı içerisinde ise 20,63 TL seviyelerine kadar çıkılmasını sağladı. Binance üzerinde ise USDT/TRY paritesinin 20,80 seviyelerini aştığı görülüyor. Son dönemlerde Merkez Bankası tarafından belirlenen alış satış fiyatı ile serbest piyasadaki alış satış fiyatında ciddi farklar olduğu görülüyor ve bu sebeple aslında ABD doları için ikinci seçenek referans alınıyor. Peki uzmanlar stresli geçen bir seçim maratonu sonrasında Türkiye için neyi öngörüyor?

Morgan Stanley Dolar Tahmini

Morgan Stanley, ilk sert açıklamayı yapan kurum oldu. Müşterilerine gönderdiği bir notta Türkiye ile ilgili tahminlerini paylaşan kurumun uzman isimleri, TCMB rezervlerindeki sorunların finansal istikrarı bozabileceğine değindi. Türkiye’nin buna karşı önlem almasının elzem olduğu aktarılırken, Türkiye’nin düşük faizde diretmesi durumunda USD/TL için 26 seviyesinin görülebileceği vurgulandı. Politika faizinde değişim olmamasında ısrarcı olunmasının devamında yaklaşık olarak %36 değer kaybı öngörülüyor. Morgan Stanley, durumun 28 TL seviyesine kadar çıkabileceğini belirterek aslında tehlikeyi ortaya koydu.

Cari Açık Artıyor

Ünlü ekonomist Ercan Ergüzel ise cari açık dengesizliğine dikkat çekti. Ergüzel, cari açığın Kasım 2023-Şubat 2024 arasında 12,3 milyar dolara çıkabileceğini düşünüyor. Bu da önceki dönem cari açığına kıyasla 4 kat fark anlamına geliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerindeki azalmaya dikkat çeken ekonomist Nick Stadtmiller da ekonomi üzerindeki zaten mevcut baskının artmasının mümkün olduğunu paylaştı. Bu kapsamda en dikkat çeken baskı faktörünün ise KKM olduğu biliniyor. KKM üzerindeki baskı ve yük arttıkça bunun direkt olarak ekonomiye etki ettiği biliniyor ve seçim öncesi bu konuda çeşitli uyarılar yapıldı. Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, bununla ilgili yaptığı uyarıda şu an Dolar için verilen faizin sürdürülebilir olmadığını ifade etmişti. Bu durumun devam etmesi ise Türkiye ekonomisi için zorlu anların devamı anlamına gelebilir.