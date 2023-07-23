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  •   Dolandırıcılık İddiaları ve Yüzde 90 Eriyen Fiyat! Yatırımcıları Çılgına Çeviren Kripto Para!

Dolandırıcılık İddiaları ve Yüzde 90 Eriyen Fiyat! Yatırımcıları Çılgına Çeviren Kripto Para!

Özet

  • Parrot Procotol yönetimi PRT Tokenlerin itfasını öneren bir teklifi oylamaya sundu.
  • Ekibin elindeki token varlığı onay ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor.
  • Eğer öneri kabul edilirse ön satıştan alım yapanlar yaklaşık yüzde 90 zarar edecek.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
05:56
23 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Riski son derece yüksek olan kripto para piyasalarında gün geçmiyor ki enteresan bir olay görmeyelim. Bu sefer durum çok daha karmaşık. Yatırımcıların önemli bölümü ekip tarafından sunulan teklifin mali suç olduğunu iddia ediyor. Şimdi kripto para topluluğu ön satışlara da temkinli yaklaşmaları gerektiğini anlıyor.

Parrot Procotol

Solana tabanlı bir likidite ağı olan Parrot Protocol‘ün ekibinden gelen yeni bir teklif, topluluk üyeleri arasında tartışmalara yol açtı. Oylamanın tamamlanması için 4 günlük bir süre var ve teklif onaylanırsa PRT Tokenlerin itfası gerçekleşecek. Ardından tokeni olmayan yeni bir protokole geçiş söz konusu olacak.

Teklife göre, PRT itfa fiyatı token başına 0,0045 dolar olarak belirlendi. CryptoRank’in verilerine göre, protokol 2021’deki başlangıcından bu yana 89 milyon doların üzerinde para topladı ve ön satışlardaki satış rakamıyla itfa değeri arasında net bir uçurum var. Teklifin onaylanması halinde yatırımcılar ellerindeki tokenleri yaklaşık yüzde 90 zararla iade etmiş olacak.

PRT Token Bitiyor

Protokolün planı, bu hamlenin arkasındaki nedenleri açıklamıyor, yalnızca “birçok PRT sahibinin PRT tokenlerini hazine değeri için kullanmak istediğinden” bahsediyor. Teklif ayrıca, protokolün token kilitleme süresini 12 aydan 7 güne kısalttığı Kasım 2022’den itibaren Parrot’un tokenomiklerinde yapılan değişiklikleri takip ediyor ve bunun “paydaşların pozisyonlarına girmeleri veya pozisyonlarından çıkmaları için daha fazla esneklik yaratacağını” iddia ediyor.

Topluluk üyelerinden gelen yorumlar, tokenlerin %81’inin ekip tarafından kontrol edildiğini göstermektedir. Ancak Parrot’un ekibi, Twitter’da hazine tokenlerine asla dokunulmadığını veya yönetişim amacıyla kullanılmadığını belirterek bu iddiaları yalanladı. CryptoRank tarafından sağlanan bir döküm, tokenlerin %35’inin Protokol Teşvikleri, %20’sinin Ekip ve Melek Yatırımcılar, %10’unun halka açık satışlar, %20’sinin Tohum yatırım turları ve %15’inin diğer kalemlerde dağıtıldığını göstermektedir.

Buna ek olarak, teklif 8 haftalık itfa döneminden sonra sahipsiz fonların akıbetinin ne olacağını netleştirmiyor ve topluluk üyeleri fonların içeridekiler tarafından nakde çevrilebileceğini öne sürüyor. Yatırım şirketlerinin sahip olduğu tokenlerin kilitlerinin erken açılması dahil birçok şüpheli durum yakında Parrot Protocol hakkında da dava açılabileceğini gösteriyor.

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